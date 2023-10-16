Долги фирмы сына челябинского экс-губернатора выставили на торги

17 октября 2023 в 04:25 Размер текста - 17 +

Дубровский заявил ходатайство о прекращении банкротства фирмы Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского Требование долга на 12,8 миллиона рублей к ООО «Челябстройкомплект» (ЧСК) сына челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Александра продают с торгов. Объявление о продаже на сайте торгов выставила конкурсный управляющий семейной фирмы-банкрота Дубровских «Монтажник» Елена Соломка. «Право требования к ООО „Челябстройкомплект“ на сумму 12 802 820,46 рублей на основании решения арбитражного суда Челябинской области. Начало приема заявок — 16 октября 2023 года, окончание — 26 января 2024 года», — говорится в объявлении на сайте «Торги. РФ». Дубровские купили «Монтажник», когда глава семьи руководил регионом. Летом 2020 года, уже после отставки Дубровского-старшего с поста губернатора, фирму признали банкротом. Ее долги на тот момент приблизились к двум миллиардам рублей. В ходе судебного процесса конкурсный управляющий «Монтажника» Соломка добилась, чтобы суд признал недействительной сделку, по которой со счетов «Монтажника» перечислили «ЧСК» более десяти миллионов рублей. Эти деньги фирма Дубровского-младшего не вернула. С учетом пеней долг «ЧСК» перед «Монтажником» вырос до 12,8 миллиона рублей. Соломка подала заявление с требованием признать «ЧСК» банкротом. Уже после подачи иска Александр Дубровский заявил ходатайство о прекращении банкротства своей фирмы. В своем заявлении он указал, что в компании нет средств и имущества для расплаты с кредиторами. Решение о банкротстве «ЧСК» пока не вынесено. Из-за проблем с «Монтажником» Борис и Александр Дубровские признаны банкротами. Представители семьи экс-губернатора, как и конкурсный управляющий «Монтажника» Соломка, судебные процессы не комментируют. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Требование долга на 12,8 миллиона рублей к ООО «Челябстройкомплект» (ЧСК) сына челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Александра продают с торгов. Объявление о продаже на сайте торгов выставила конкурсный управляющий семейной фирмы-банкрота Дубровских «Монтажник» Елена Соломка. «Право требования к ООО „Челябстройкомплект“ на сумму 12 802 820,46 рублей на основании решения арбитражного суда Челябинской области. Начало приема заявок — 16 октября 2023 года, окончание — 26 января 2024 года», — говорится в объявлении на сайте «Торги. РФ». Дубровские купили «Монтажник», когда глава семьи руководил регионом. Летом 2020 года, уже после отставки Дубровского-старшего с поста губернатора, фирму признали банкротом. Ее долги на тот момент приблизились к двум миллиардам рублей. В ходе судебного процесса конкурсный управляющий «Монтажника» Соломка добилась, чтобы суд признал недействительной сделку, по которой со счетов «Монтажника» перечислили «ЧСК» более десяти миллионов рублей. Эти деньги фирма Дубровского-младшего не вернула. С учетом пеней долг «ЧСК» перед «Монтажником» вырос до 12,8 миллиона рублей. Соломка подала заявление с требованием признать «ЧСК» банкротом. Уже после подачи иска Александр Дубровский заявил ходатайство о прекращении банкротства своей фирмы. В своем заявлении он указал, что в компании нет средств и имущества для расплаты с кредиторами. Решение о банкротстве «ЧСК» пока не вынесено. Из-за проблем с «Монтажником» Борис и Александр Дубровские признаны банкротами. Представители семьи экс-губернатора, как и конкурсный управляющий «Монтажника» Соломка, судебные процессы не комментируют.