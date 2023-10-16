16 октября 2023

Пермский оборонный завод планирует создать учебную зону с жильем для сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Председателя правительства РФ Мишустина М.В. на ОДК Пермские моторы. Пермь
Завод выпускает авиадвигатели и промышленные газотурбинные установки Фото:

Предприятие оборонно-промышленного комплекса «ОДК-Пермские Моторы» собирается построить учебный центр и жилье для своих сотрудников в центре города. В мэрии пояснили, что работы будут реализованы в рамках приоритетного инвестиционного проекта.

«Компанией „ОДК — Пермские моторы“ реализуется приоритетный инвестпроект в целях создания учебного центра и жилья для работников на территории, ограниченной улицами Куйбышева, Коминтерна, Чкалова и Комсомольским проспектом. Завод является одним из крупнейших промышленных предприятий города, и такие инвестпроекты важны для развития Перми», — рассказали в мэрии, передает «Коммерсант-Прикамье».

По данным издания, новые производственные объекты собираются разместить, в том числе, на месте аварийных домов. Пермские власти уже занялись сменой зонирования территории.

АО «ОДК-Пермские моторы» — это отечественная машиностроительная компания, которая специализируется на выпуске авиадвигателей и промышленных газотурбинных установок. Основное производство компании расположено в прикамской столице. С 2008 года завод входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации.

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Предприятие оборонно-промышленного комплекса «ОДК-Пермские Моторы» собирается построить учебный центр и жилье для своих сотрудников в центре города. В мэрии пояснили, что работы будут реализованы в рамках приоритетного инвестиционного проекта. «Компанией „ОДК — Пермские моторы“ реализуется приоритетный инвестпроект в целях создания учебного центра и жилья для работников на территории, ограниченной улицами Куйбышева, Коминтерна, Чкалова и Комсомольским проспектом. Завод является одним из крупнейших промышленных предприятий города, и такие инвестпроекты важны для развития Перми», — рассказали в мэрии, передает «Коммерсант-Прикамье». По данным издания, новые производственные объекты собираются разместить, в том числе, на месте аварийных домов. Пермские власти уже занялись сменой зонирования территории. АО «ОДК-Пермские моторы» — это отечественная машиностроительная компания, которая специализируется на выпуске авиадвигателей и промышленных газотурбинных установок. Основное производство компании расположено в прикамской столице. С 2008 года завод входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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