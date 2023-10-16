Пермский оборонный завод планирует создать учебную зону с жильем для сотрудников

Завод выпускает авиадвигатели и промышленные газотурбинные установки Фото: Пресс-служба администрации губернатора Пермского края

Предприятие оборонно-промышленного комплекса «ОДК-Пермские Моторы» собирается построить учебный центр и жилье для своих сотрудников в центре города. В мэрии пояснили, что работы будут реализованы в рамках приоритетного инвестиционного проекта.

«Компанией „ОДК — Пермские моторы“ реализуется приоритетный инвестпроект в целях создания учебного центра и жилья для работников на территории, ограниченной улицами Куйбышева, Коминтерна, Чкалова и Комсомольским проспектом. Завод является одним из крупнейших промышленных предприятий города, и такие инвестпроекты важны для развития Перми», — рассказали в мэрии, передает «Коммерсант-Прикамье».

По данным издания, новые производственные объекты собираются разместить, в том числе, на месте аварийных домов. Пермские власти уже занялись сменой зонирования территории.

АО «ОДК-Пермские моторы» — это отечественная машиностроительная компания, которая специализируется на выпуске авиадвигателей и промышленных газотурбинных установок. Основное производство компании расположено в прикамской столице. С 2008 года завод входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации.