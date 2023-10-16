Фирма челябинского олигарха Струкова из списка Forbes продаст акции на Мосбирже

Фирма Струкова готовится к первичному публичному размещению акций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фирма «Южуралзолото группа компаний» (Челябинская область) бизнесмена Константина Струкова, входящего в список богатейших россиян Forbes, может впервые выставить на продажу акции общества на Мосбирже до конца года. Об этом со ссылкой на источники на финансовом рынке сообщает международное новостное агентство Reuters.

«Российская золотодобывающая группа „Южуралзолото“ готовится к первичному публичному размещению акций (IPO) до конца этого года. Фирма почти на 100% принадлежит бизнесмену Константину Струкову», — отмечается в сообщении агентства.

Информацию Reuters подтвердили три источника на финансовом рынке. Один из них сообщил, что размещение акций на Мосбирже запланировано «в текущих рыночных параметрах». Речь идет о привлечении нескольких миллиардов рублей. В самой компании «Южуралзолото» ситуацию не прокомментировали.

После февраля 2022 года на Мосбирже прошло мало IPO с невысокими объемами привлеченных средств. Но инвесторов приободрило размещение группы «Астра», которая в прошлую неделю привлекла 3,5 миллиарда рублей, отмечает агентство.

Ранее фирму «Южуралзолото» бизнесмена Струкова по решению Арбитражного суда Москвы обязали выплатить 1,3 миллиона евро. Долг сформировался по двум договора на поставку оборудования шведской компанией «Сандвик Майнинг энд Констракшн СНГ». Договор был подписан 24 февраля 2021 года. Согласно ему, компания поставила технику для горных работ, выемки породы и обеспечивала инжиниринг оборудования. Еще 200 тысяч рублей фирма Струкова должна заплатить в качестве госпошлины.