ФАС предлагает смягчить наказания за нарушение закона о рекламе

17 октября 2023 в 03:06 Размер текста - 17 +

В Госдуме готовы поддержать поправки в законе о рекламе Фото: Владимир Андреев © URA.RU ФАС собирается заменить штрафные санкции за нарушение закона о рекламе на выписывание предупреждений. Документа нацелен на снижение административной нагрузки на бизнес. В Госдуме считают, что подготовленный законопроект Федеральной антимонопольный службой можно поддержать. «В России предлагают ввести механизм предупреждения бизнеса за нарушение некоторых статей закона „О рекламе“. В том числе к ним относятся отсутствие возрастных ограничений, пометок о вреде алкогольной продукции, противопоказаний у лекарств. Такой законопроект подготовлен ФАС», — пишет «Известия» со ссылкой на подтверждение службы. В пресс-службе ФАС отметили, что «предупреждение» направлено на снижение административной нагрузки на бизнес. Предупреждать о нарушениях будут только, если они не касаются обмана или введения в заблуждение пользователей. Дело будет возбуждаться после игнорирования предупреждения. Глава комитета, зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Валерий Гартунг считает, что послабления в законе нужны, если речь идет о первом нарушении, так как отсутствие пометки о рекламе может являться непреднамеренной ошибкой. «Вместо того чтобы платить налоги, бизнес сегодня вынужден ходить по инстанциям», — подытожил Гартунг. Закон о рекламе вступил в силу еще год назад, но штрафы за его нарушения не выписывались. Но вначале осени вся онлайн-реклама стала обязана быть помеченной, а информация о ней должна вовремя направляться в Роскомнадзор. Штрафы для физлиц — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, а для юрлиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ФАС собирается заменить штрафные санкции за нарушение закона о рекламе на выписывание предупреждений. Документа нацелен на снижение административной нагрузки на бизнес. В Госдуме считают, что подготовленный законопроект Федеральной антимонопольный службой можно поддержать. «В России предлагают ввести механизм предупреждения бизнеса за нарушение некоторых статей закона „О рекламе“. В том числе к ним относятся отсутствие возрастных ограничений, пометок о вреде алкогольной продукции, противопоказаний у лекарств. Такой законопроект подготовлен ФАС», — пишет «Известия» со ссылкой на подтверждение службы. В пресс-службе ФАС отметили, что «предупреждение» направлено на снижение административной нагрузки на бизнес. Предупреждать о нарушениях будут только, если они не касаются обмана или введения в заблуждение пользователей. Дело будет возбуждаться после игнорирования предупреждения. Глава комитета, зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Валерий Гартунг считает, что послабления в законе нужны, если речь идет о первом нарушении, так как отсутствие пометки о рекламе может являться непреднамеренной ошибкой. «Вместо того чтобы платить налоги, бизнес сегодня вынужден ходить по инстанциям», — подытожил Гартунг. Закон о рекламе вступил в силу еще год назад, но штрафы за его нарушения не выписывались. Но вначале осени вся онлайн-реклама стала обязана быть помеченной, а информация о ней должна вовремя направляться в Роскомнадзор. Штрафы для физлиц — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, а для юрлиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.