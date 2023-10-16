Нетаньяху: Израиль настроен уничтожить весь потенциал ХАМАС

Нетаньяху провел телефонный разговор с Путиным
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Израиль не остановится пока не уничтожит военно-управленческий потенциал ХАМАС. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Израиль был атакован жестокими убийцами, пошел на войну решительным и единым и не остановится, пока не уничтожит военный и управленческий потенциал ХАМАС», — цитирует слова Нетаньяху канцелярия израильского премьера.
16 октября Путин и Нетаньяху впервые провели телефонный разговор. Они обсудили войну между ХАМАС и Израилем.
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