Нетаньяху: Израиль настроен уничтожить весь потенциал ХАМАС

17 октября 2023 в 02:45 Размер текста - 17 +

Нетаньяху провел телефонный разговор с Путиным Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль не остановится пока не уничтожит военно-управленческий потенциал ХАМАС. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. «Израиль был атакован жестокими убийцами, пошел на войну решительным и единым и не остановится, пока не уничтожит военный и управленческий потенциал ХАМАС», — цитирует слова Нетаньяху канцелярия израильского премьера. 16 октября Путин и Нетаньяху впервые провели телефонный разговор. Они обсудили войну между ХАМАС и Израилем.

Израиль не остановится пока не уничтожит военно-управленческий потенциал ХАМАС. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. «Израиль был атакован жестокими убийцами, пошел на войну решительным и единым и не остановится, пока не уничтожит военный и управленческий потенциал ХАМАС», — цитирует слова Нетаньяху канцелярия израильского премьера. 16 октября Путин и Нетаньяху впервые провели телефонный разговор. Они обсудили войну между ХАМАС и Израилем.