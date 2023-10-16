16 октября 2023

Нетаньяху: Израиль настроен уничтожить весь потенциал ХАМАС

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Нетаньяху провел телефонный разговор с Путиным Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль не остановится пока не уничтожит военно-управленческий потенциал ХАМАС. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Израиль был атакован жестокими убийцами, пошел на войну решительным и единым и не остановится, пока не уничтожит военный и управленческий потенциал ХАМАС», — цитирует слова Нетаньяху канцелярия израильского премьера.

16 октября Путин и Нетаньяху впервые провели телефонный разговор. Они обсудили войну между ХАМАС и Израилем.

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Израиль не остановится пока не уничтожит военно-управленческий потенциал ХАМАС. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. «Израиль был атакован жестокими убийцами, пошел на войну решительным и единым и не остановится, пока не уничтожит военный и управленческий потенциал ХАМАС», — цитирует слова Нетаньяху канцелярия израильского премьера. 16 октября Путин и Нетаньяху впервые провели телефонный разговор. Они обсудили войну между ХАМАС и Израилем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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