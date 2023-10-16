16 октября 2023

Минтруд назвал число неформально работающих россиян

Минтруд выявил 663 тысячи россиян, занятых в теневом секторе экономики
© Служба новостей «URA.RU»
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Работодателей, у которых обнаружили факты нелегальной занятости, добавят в реестр Фото:

За 2022 год было выявлено более 663 тысяч неформально работающих россиян. Об этом говорится в докладе Министерства труда РФ.

«По данным мониторинга, за 2022 год выявлено 663 882 гражданина, находящихся в неформальных трудовых отношениях. Об этом говорится в докладе Минтруда», — пишут «Известия».

Большой риск возникновения теневой занятости отмечен в отраслях торговля, услуг, гостиничного бизнеса, а также строительства и сельского хозяйства. Чтобы решить проблему, в Минтруде предлагают на уровне законов определить понятие теневой занятости и создать реестр работодателей, у которых обнаружили факты нелегальной занятости.

Ранее URA.RU сообщало, кто может выйти на пенсию досрочно в 2023 году. Выйти на пенсию раньше этого возраста можно в ряде случаев. Среди них, например, прохождение военной службы по контракту или работа в тяжелых условиях.

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За 2022 год было выявлено более 663 тысяч неформально работающих россиян. Об этом говорится в докладе Министерства труда РФ. «По данным мониторинга, за 2022 год выявлено 663 882 гражданина, находящихся в неформальных трудовых отношениях. Об этом говорится в докладе Минтруда», — пишут «Известия». Большой риск возникновения теневой занятости отмечен в отраслях торговля, услуг, гостиничного бизнеса, а также строительства и сельского хозяйства. Чтобы решить проблему, в Минтруде предлагают на уровне законов определить понятие теневой занятости и создать реестр работодателей, у которых обнаружили факты нелегальной занятости. Ранее URA.RU сообщало, кто может выйти на пенсию досрочно в 2023 году. Выйти на пенсию раньше этого возраста можно в ряде случаев. Среди них, например, прохождение военной службы по контракту или работа в тяжелых условиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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