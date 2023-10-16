Минтруд назвал число неформально работающих россиян

Минтруд выявил 663 тысячи россиян, занятых в теневом секторе экономики

17 октября 2023 в 03:25 Размер текста - 17 +

Работодателей, у которых обнаружили факты нелегальной занятости, добавят в реестр Фото: Владимир Андреев © URA.RU За 2022 год было выявлено более 663 тысяч неформально работающих россиян. Об этом говорится в докладе Министерства труда РФ. «По данным мониторинга, за 2022 год выявлено 663 882 гражданина, находящихся в неформальных трудовых отношениях. Об этом говорится в докладе Минтруда», — пишут «Известия». Большой риск возникновения теневой занятости отмечен в отраслях торговля, услуг, гостиничного бизнеса, а также строительства и сельского хозяйства. Чтобы решить проблему, в Минтруде предлагают на уровне законов определить понятие теневой занятости и создать реестр работодателей, у которых обнаружили факты нелегальной занятости. Ранее URA.RU сообщало, кто может выйти на пенсию досрочно в 2023 году. Выйти на пенсию раньше этого возраста можно в ряде случаев. Среди них, например, прохождение военной службы по контракту или работа в тяжелых условиях.

За 2022 год было выявлено более 663 тысяч неформально работающих россиян. Об этом говорится в докладе Министерства труда РФ. «По данным мониторинга, за 2022 год выявлено 663 882 гражданина, находящихся в неформальных трудовых отношениях. Об этом говорится в докладе Минтруда», — пишут «Известия». Большой риск возникновения теневой занятости отмечен в отраслях торговля, услуг, гостиничного бизнеса, а также строительства и сельского хозяйства. Чтобы решить проблему, в Минтруде предлагают на уровне законов определить понятие теневой занятости и создать реестр работодателей, у которых обнаружили факты нелегальной занятости. Ранее URA.RU сообщало, кто может выйти на пенсию досрочно в 2023 году. Выйти на пенсию раньше этого возраста можно в ряде случаев. Среди них, например, прохождение военной службы по контракту или работа в тяжелых условиях.