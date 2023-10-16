Глава МИД Ирана предупредил о скорых «упреждающих действиях» против Израиля

17 октября 2023 в 03:18 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В Ближайшее время в отношении Израиля могут предприниматься «упреждающие действия» со стороны его противников. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. «Противостоящие Израилю группировки в ближайшее время предпримут «упреждающие действия», — заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, передает IRNA. Он также не опроверг участие Тегерана в конфликте, ответив, что «можно представить любую вероятность». Ранее в Иране назвали условия, при которых вступят в войну с Израилем. По данным миссии Ирана в ООН, страна не будет принимать участие в войне Израиля и ХАМАС до тех пор, пока его территория не будет атакована израильской армией.

В Ближайшее время в отношении Израиля могут предприниматься «упреждающие действия» со стороны его противников. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. «Противостоящие Израилю группировки в ближайшее время предпримут «упреждающие действия», — заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, передает IRNA. Он также не опроверг участие Тегерана в конфликте, ответив, что «можно представить любую вероятность». Ранее в Иране назвали условия, при которых вступят в войну с Израилем. По данным миссии Ирана в ООН, страна не будет принимать участие в войне Израиля и ХАМАС до тех пор, пока его территория не будет атакована израильской армией.