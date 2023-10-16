16 октября 2023

Екатеринбуржец разбился насмерть, упав из горящей многоэтажки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело мужчины на отмели Городского пруда в начале улицы Первомайская. Екатеринбург, труп, тело, мертвец, утопленник, покойник, мешок для трупов
Мужчина пытался выбраться из горящего дома Фото:

В Екатеринбурге во время пожара двух квартир многоэтажки Ленинского района разбился насмерть мужчина, вывалившийся из дома. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель агентства, который стал очевидцем.

«Мужчина пытался выбраться из горящего дома, но сорвался и разбился насмерть. Тело убрали с глаз местных жителей и накрыли черной пленкой», — сказал очевидец.

Корреспондент URA.RU уже обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области, а также в региональный СКР. В ведомстве сообщили, что на данный момент информации нет.

Ранее URA.RU писало, что в екатеринбургском районе Амундсена загорелись две квартиры. На место пожара приехали сотрудники МЧС.

Фото:

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В Екатеринбурге во время пожара двух квартир многоэтажки Ленинского района разбился насмерть мужчина, вывалившийся из дома. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель агентства, который стал очевидцем. «Мужчина пытался выбраться из горящего дома, но сорвался и разбился насмерть. Тело убрали с глаз местных жителей и накрыли черной пленкой», — сказал очевидец. Корреспондент URA.RU уже обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области, а также в региональный СКР. В ведомстве сообщили, что на данный момент информации нет. Ранее URA.RU писало, что в екатеринбургском районе Амундсена загорелись две квартиры. На место пожара приехали сотрудники МЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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