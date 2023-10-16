В Екатеринбурге во время пожара двух квартир многоэтажки Ленинского района разбился насмерть мужчина, вывалившийся из дома. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель агентства, который стал очевидцем.
«Мужчина пытался выбраться из горящего дома, но сорвался и разбился насмерть. Тело убрали с глаз местных жителей и накрыли черной пленкой», — сказал очевидец.
Корреспондент URA.RU уже обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области, а также в региональный СКР. В ведомстве сообщили, что на данный момент информации нет.
Ранее URA.RU писало, что в екатеринбургском районе Амундсена загорелись две квартиры. На место пожара приехали сотрудники МЧС.
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