В МЧС раскрыли подробности пожара в многоэтажки Екатеринбурга, где погиб человек

Замначальника СПТ Екатеринбурга: из горящего дома эвакуированы 86 человек

17 октября 2023 в 07:19 Размер текста - 17 +

В тушении пожара приняли участие 32 сотрудника МЧС и 10 единиц спецтехники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге во время пожара в 12-этажном доме по адресу Начдива Онуфриева,62 из издания эвакуированы 86 человек. К тушению привлекли 32 сотрудника МЧС и 10 единиц спецтехники, сообщил заместитель начальника службы пожаротушения (СПТ) города Антон Зинчук. «В четыре часа утра загорелась квартира на восьмом этаже в 12-этажном доме. Для привлечения дополнительных сил, пожару был присвоен ранг 1 БИС. В квартире из-за сильной горячей нагрузки прогорели трубы горячего водоснабжения, квартиру залило кипятком. Из задымленного подъезда с помощью спасательных устройств было спасено 16 человек, из них четыре ребенка. Самостоятельно эвакуировались 70 человек из них шесть детей», — передает ИА «Ночные новости» слова Антона Зинчука. Тушили пожар 32 сотрудника МЧС. Огонь повредил квартиры на восьмом и девятом этажах. Во время пожара из горящей квартиры вылез раздетый мужчина. Спускаясь на кондиционер седьмого этажа, он сорвался. «Когда спасатели подавали к нему „люльку“ мужчина начал спускаться ниже и сорвался вниз. В результате падение он скончался на месте. Больше никого из людей в квартире обнаружено не было», — добавил замначальника СПТ. Ранее URA.RU писало, что в Ленинском районе Екатеринбурга загорелись две квартиры многоэтажного дома. Один из жителей попытался спастись от огня, но сорвался вниз и разбился насмерть. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге во время пожара в 12-этажном доме по адресу Начдива Онуфриева,62 из издания эвакуированы 86 человек. К тушению привлекли 32 сотрудника МЧС и 10 единиц спецтехники, сообщил заместитель начальника службы пожаротушения (СПТ) города Антон Зинчук. «В четыре часа утра загорелась квартира на восьмом этаже в 12-этажном доме. Для привлечения дополнительных сил, пожару был присвоен ранг 1 БИС. В квартире из-за сильной горячей нагрузки прогорели трубы горячего водоснабжения, квартиру залило кипятком. Из задымленного подъезда с помощью спасательных устройств было спасено 16 человек, из них четыре ребенка. Самостоятельно эвакуировались 70 человек из них шесть детей», — передает ИА «Ночные новости» слова Антона Зинчука. Тушили пожар 32 сотрудника МЧС. Огонь повредил квартиры на восьмом и девятом этажах. Во время пожара из горящей квартиры вылез раздетый мужчина. Спускаясь на кондиционер седьмого этажа, он сорвался. «Когда спасатели подавали к нему „люльку“ мужчина начал спускаться ниже и сорвался вниз. В результате падение он скончался на месте. Больше никого из людей в квартире обнаружено не было», — добавил замначальника СПТ. Ранее URA.RU писало, что в Ленинском районе Екатеринбурга загорелись две квартиры многоэтажного дома. Один из жителей попытался спастись от огня, но сорвался вниз и разбился насмерть.