Израиль лишил ХАМАС источника финансирования и ударил по штаб-квартире

17 октября 2023 в 09:36 Размер текста - 17 +

Истребители израильской армии нанесли удар по штаб-квартире ХАМАС Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Ночью ЦАХАЛ нанес удар по штаб-квартире и банку палестинского движения ХАМАС. Об этом армия Израиля сообщила в своем telegram-канале. «Истребители ЦАХАЛа нанесли удар по штаб-квартире ХАМАС. <…> Также ЦАХАЛ нанес удар по банку, используемому ХАМАС для финансирования террористической деятельности в секторе Газа», — говорится в сообщении. В результате атаки был убит один из боевиков палестинского движения. Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Израиль не остановится, пока не уничтожит ХАМАС. При этом, по его словам, победа в войне займет немало времени.

Ночью ЦАХАЛ нанес удар по штаб-квартире и банку палестинского движения ХАМАС. Об этом армия Израиля сообщила в своем telegram-канале. «Истребители ЦАХАЛа нанесли удар по штаб-квартире ХАМАС. <…> Также ЦАХАЛ нанес удар по банку, используемому ХАМАС для финансирования террористической деятельности в секторе Газа», — говорится в сообщении. В результате атаки был убит один из боевиков палестинского движения. Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Израиль не остановится, пока не уничтожит ХАМАС. При этом, по его словам, победа в войне займет немало времени.