Израиль лишил ХАМАС источника финансирования и ударил по штаб-квартире

Истребители израильской армии нанесли удар по штаб-квартире ХАМАС
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Ночью ЦАХАЛ нанес удар по штаб-квартире и банку палестинского движения ХАМАС. Об этом армия Израиля сообщила в своем telegram-канале.
«Истребители ЦАХАЛа нанесли удар по штаб-квартире ХАМАС. <…> Также ЦАХАЛ нанес удар по банку, используемому ХАМАС для финансирования террористической деятельности в секторе Газа», — говорится в сообщении. В результате атаки был убит один из боевиков палестинского движения.
Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Израиль не остановится, пока не уничтожит ХАМАС. При этом, по его словам, победа в войне займет немало времени.
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