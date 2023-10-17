Израиль лишил ХАМАС источника финансирования и ударил по штаб-квартире

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, залп, выстрел, ракеты, военные действия, истребитель, ввс, stock, сбойка
Истребители израильской армии нанесли удар по штаб-квартире ХАМАС Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Ночью ЦАХАЛ нанес удар по штаб-квартире и банку палестинского движения ХАМАС. Об этом армия Израиля сообщила в своем telegram-канале.

«Истребители ЦАХАЛа нанесли удар по штаб-квартире ХАМАС. <…> Также ЦАХАЛ нанес удар по банку, используемому ХАМАС для финансирования террористической деятельности в секторе Газа», — говорится в сообщении. В результате атаки был убит один из боевиков палестинского движения.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Израиль не остановится, пока не уничтожит ХАМАС. При этом, по его словам, победа в войне займет немало времени.

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Ночью ЦАХАЛ нанес удар по штаб-квартире и банку палестинского движения ХАМАС. Об этом армия Израиля сообщила в своем telegram-канале. «Истребители ЦАХАЛа нанесли удар по штаб-квартире ХАМАС. <…> Также ЦАХАЛ нанес удар по банку, используемому ХАМАС для финансирования террористической деятельности в секторе Газа», — говорится в сообщении. В результате атаки был убит один из боевиков палестинского движения. Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Израиль не остановится, пока не уничтожит ХАМАС. При этом, по его словам, победа в войне займет немало времени.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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