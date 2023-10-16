16 октября 2023

Пермский музей современного искусства PERMM переехал в новое здание

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Музей PERMM. Пермь, выставочный зал, современное искусство, музей
Официальное открытие музея запланировано на 28 октября (архивное фото) Фото:

Пермский музей современного искусства PERMM переехал в новое здание на улице Крисанова, 4 Сейчас учреждение готовится к монтажу выставок, рассказала директор музея Наиля Аллахвердиева.

«Музей современного искусства PERMM переехал в бывший автоцентр „Телта-МБ“ на ул. Крисанова, 4. Теперь музею предстоит монтаж выставок на новой площадке и открытие 28 октября», — приводит слова Аллахвердиевой ИА «ТЕКСТ».

О дате официального открытия музея в новом здании стало известно в сентябре. В день открытия музей представит три премьерных проекта — новую интерпретацию музейной коллекции «И да, и нет» (16+), проект-исследование пермской современной музыки «Хранители огня» (16+) и инсталляцию Дмитрия Булныгина «Баньян» (6+). Сейчас художник собирает материал для своего проекта.

Музей PERMM до начала сентября располагался на бульваре Гагарина. Открытие в новом здании музейщики планировали 15 сентября, однако затем дата была перенесена.

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Пермский музей современного искусства PERMM переехал в новое здание на улице Крисанова, 4 Сейчас учреждение готовится к монтажу выставок, рассказала директор музея Наиля Аллахвердиева. «Музей современного искусства PERMM переехал в бывший автоцентр „Телта-МБ“ на ул. Крисанова, 4. Теперь музею предстоит монтаж выставок на новой площадке и открытие 28 октября», — приводит слова Аллахвердиевой ИА «ТЕКСТ». О дате официального открытия музея в новом здании стало известно в сентябре. В день открытия музей представит три премьерных проекта — новую интерпретацию музейной коллекции «И да, и нет» (16+), проект-исследование пермской современной музыки «Хранители огня» (16+) и инсталляцию Дмитрия Булныгина «Баньян» (6+). Сейчас художник собирает материал для своего проекта. Музей PERMM до начала сентября располагался на бульваре Гагарина. Открытие в новом здании музейщики планировали 15 сентября, однако затем дата была перенесена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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