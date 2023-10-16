Мэр Перми лишился советника

Бывший генеральный директор предприятия «Пермские моторы» Виктор Кобелев перестал быть советником главы Перми после назначения нового мэра и формирования команды в горадминистрации. При этом Кобелев не исключил, что вернется в администрацию, если его услуги понадобятся новому главе города Эдуарду Соснину.
«Меня приглашал работать [экс-глава Перми] Алексей Демкин, мне поручили советовать по промышленности и инновациям. Сейчас пришел новый глава города, который как раз на прежней работе занимался инновациями. Наверное, у него есть свои помощники. Но если я им нужен, то непременно помогу», — пояснил Кобелев изданию «Ъ-Прикамье».
Кобелев консультировал мэрию с осени 2021 года. Как отмечает «Ъ-Прикамье», в администрации он работал на общественных началах.
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