16 октября 2023

В Екатеринбурге ликвидировали издание Znak.com. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, интернет газета znak, все будет
Znak.com планировал вернуться к работе, но за год этого так и не произошло Фото:

Интернет-газета Znak.com, которая 4 марта 2022 года объявила о приостановке своей работы, ликвидирована в Екатеринбурге. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, это произошло 13 октября 2023 года.

«Общество с ограниченной ответственностью „Знак“ ликвидировано 13 октября 2023 года», — указано в выписке ЕГРЮЛ. Ответствующие данные о прекращении юридического лица внесла в документ Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району Екатеринбурга.

Руководство Znak.com (действовало с декабря 2012 года) объявило о закрытии 4 марта 2022 года, объяснив это «большим количеством ограничений, которые появились для работы СМИ в России». Источники URA.RU сообщали, что издание будет запущено вновь, по одной из версий, это должно было произойти до конца марта 2022 года, по другой — планировалось ликвидировать редакции во всех городах присутствия, кроме Екатеринбурга — чтобы конвертировать близость к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву в доход. Но к работе СМИ так и не вернулось.

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Интернет-газета Znak.com, которая 4 марта 2022 года объявила о приостановке своей работы, ликвидирована в Екатеринбурге. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, это произошло 13 октября 2023 года. «Общество с ограниченной ответственностью „Знак“ ликвидировано 13 октября 2023 года», — указано в выписке ЕГРЮЛ. Ответствующие данные о прекращении юридического лица внесла в документ Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району Екатеринбурга. Руководство Znak.com (действовало с декабря 2012 года) объявило о закрытии 4 марта 2022 года, объяснив это «большим количеством ограничений, которые появились для работы СМИ в России». Источники URA.RU сообщали, что издание будет запущено вновь, по одной из версий, это должно было произойти до конца марта 2022 года, по другой — планировалось ликвидировать редакции во всех городах присутствия, кроме Екатеринбурга — чтобы конвертировать близость к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву в доход. Но к работе СМИ так и не вернулось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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