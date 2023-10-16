В Екатеринбурге ликвидировали издание Znak.com. Скрин

17 октября 2023 в 10:59 Размер текста - 17 +

Znak.com планировал вернуться к работе, но за год этого так и не произошло Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Интернет-газета Znak.com, которая 4 марта 2022 года объявила о приостановке своей работы, ликвидирована в Екатеринбурге. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, это произошло 13 октября 2023 года. «Общество с ограниченной ответственностью „Знак“ ликвидировано 13 октября 2023 года», — указано в выписке ЕГРЮЛ. Ответствующие данные о прекращении юридического лица внесла в документ Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району Екатеринбурга. Руководство Znak.com (действовало с декабря 2012 года) объявило о закрытии 4 марта 2022 года, объяснив это «большим количеством ограничений, которые появились для работы СМИ в России». Источники URA.RU сообщали, что издание будет запущено вновь, по одной из версий, это должно было произойти до конца марта 2022 года, по другой — планировалось ликвидировать редакции во всех городах присутствия, кроме Екатеринбурга — чтобы конвертировать близость к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву в доход. Но к работе СМИ так и не вернулось. Скриншот с сайта ЕГРЮЛ

Интернет-газета Znak.com, которая 4 марта 2022 года объявила о приостановке своей работы, ликвидирована в Екатеринбурге. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, это произошло 13 октября 2023 года. «Общество с ограниченной ответственностью „Знак“ ликвидировано 13 октября 2023 года», — указано в выписке ЕГРЮЛ. Ответствующие данные о прекращении юридического лица внесла в документ Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району Екатеринбурга. Руководство Znak.com (действовало с декабря 2012 года) объявило о закрытии 4 марта 2022 года, объяснив это «большим количеством ограничений, которые появились для работы СМИ в России». Источники URA.RU сообщали, что издание будет запущено вновь, по одной из версий, это должно было произойти до конца марта 2022 года, по другой — планировалось ликвидировать редакции во всех городах присутствия, кроме Екатеринбурга — чтобы конвертировать близость к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву в доход. Но к работе СМИ так и не вернулось.