Шойгу: власти разрешили оборонным предприятиям РФ использовать все резервы

Оборонные предприятия могут использовать все резервы, в том числе и мобилизационные, для производства боеприпасов и артсистем. Такое решение приняло правительство России. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
«Кабмин дал право предприятиям оборонной промышленности использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности», — заявил Сергей Шойгу, его слова приводит telegram-канал оборонного ведомства. Глава Минобороны РФ отметил, что сейчас на первое место выходит производство артиллерийских систем и боеприпасов к ним. Они пойдут на нужды спецоперации.
Чтобы нарастить производство, Минобороны сделало ряд послаблений по заключению контрактов с оборонными предприятиями. Так, были сокращены объемы испытаний и снижены требования к выбору комплектующих изделий при условии, что финальная продукция будет качественной.
Оборонные предприятия могут использовать все резервы, в том числе и мобилизационные, для производства боеприпасов и артсистем. Такое решение приняло правительство России. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Кабмин дал право предприятиям оборонной промышленности использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности», — заявил Сергей Шойгу, его слова приводит telegram-канал оборонного ведомства. Глава Минобороны РФ отметил, что сейчас на первое место выходит производство артиллерийских систем и боеприпасов к ним. Они пойдут на нужды спецоперации. Чтобы нарастить производство, Минобороны сделало ряд послаблений по заключению контрактов с оборонными предприятиями. Так, были сокращены объемы испытаний и снижены требования к выбору комплектующих изделий при условии, что финальная продукция будет качественной. Ранее немецкая газета Zeit писала, что Россия восполняет свои запасы вооружений быстрее, чем ожидали на Западе. Это косвенно подтверждал и Шойгу, который комментировал рекордное военное производство. RT пишет, что РФ в семь раз быстрее стран Запада создает новые снаряды.