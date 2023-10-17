Шойгу: власти разрешили оборонным предприятиям РФ использовать все резервы

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей, stock
Сергей Шойгу рассказал о ряде послаблений для оборонных предприятий Фото:
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Оборонные предприятия могут использовать все резервы, в том числе и мобилизационные, для производства боеприпасов и артсистем. Такое решение приняло правительство России. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Кабмин дал право предприятиям оборонной промышленности использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности», — заявил Сергей Шойгу, его слова приводит telegram-канал оборонного ведомства. Глава Минобороны РФ отметил, что сейчас на первое место выходит производство артиллерийских систем и боеприпасов к ним. Они пойдут на нужды спецоперации.

Чтобы нарастить производство, Минобороны сделало ряд послаблений по заключению контрактов с оборонными предприятиями. Так, были сокращены объемы испытаний и снижены требования к выбору комплектующих изделий при условии, что финальная продукция будет качественной.

Ранее немецкая газета Zeit писала, что Россия восполняет свои запасы вооружений быстрее, чем ожидали на Западе. Это косвенно подтверждал и Шойгу, который комментировал рекордное военное производство. RT пишет, что РФ в семь раз быстрее стран Запада создает новые снаряды.

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Оборонные предприятия могут использовать все резервы, в том числе и мобилизационные, для производства боеприпасов и артсистем. Такое решение приняло правительство России. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Кабмин дал право предприятиям оборонной промышленности использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности», — заявил Сергей Шойгу, его слова приводит telegram-канал оборонного ведомства. Глава Минобороны РФ отметил, что сейчас на первое место выходит производство артиллерийских систем и боеприпасов к ним. Они пойдут на нужды спецоперации. Чтобы нарастить производство, Минобороны сделало ряд послаблений по заключению контрактов с оборонными предприятиями. Так, были сокращены объемы испытаний и снижены требования к выбору комплектующих изделий при условии, что финальная продукция будет качественной. Ранее немецкая газета Zeit писала, что Россия восполняет свои запасы вооружений быстрее, чем ожидали на Западе. Это косвенно подтверждал и Шойгу, который комментировал рекордное военное производство. RT пишет, что РФ в семь раз быстрее стран Запада создает новые снаряды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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