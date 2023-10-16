Жена свердловского бойца, пропавшего без вести на СВО, просит о помощи Шойгу. Фото

17 октября 2023 в 13:44 Размер текста - 17 +

Екатеринбурженка просит министра обороны РФ Сергея Шойгу отыскать мужа, который с 3 сентября не выходит на связь Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жительница Екатеринбурга Екатерина Романова ищет своего супруга Алексея, который ушел на спецоперацию 18 июня 2023 года. С 3 сентября он не выходит на связь. Дома солдата российской армии ждут пятеро детей. Романова обращалась в разные инстанции, но помочь ей никто не смог. Тогда Екатерина написала министру обороны РФ Сергею Шойгу. Своей ситуацией с корреспондентом URA.RU поделилась сама супруга уральского бойца. «Алексей ушел на спецоперацию 18 июня. Мужа определили в 70-ю дивизию. На фронт муж ушел в качестве снайпера. Алексей — отец пятерых детей. Но, несмотря на это, он не стал сидеть дома. Многие его товарищи ушли на фронт. Он всегда говорил, что не может спокойно жить на гражданке, пока его товарищи на передовой. По возможности Алексей всегда звонил. Да, редко, но звонил. Однако звонки прекратились 3 сентября», — воспоминает Екатерина. По словам Екатерины, обращения в различные инстанции успехом не увенчались. «Я обращалась в разные инстанции, но получить информацию о том, где мой муж, и жив ли он, я так и не смогла. Тогда от безысходности я решила написать письмо министру обороны РФ Сергею Шойгу в надежде, что хоть тогда ситуация прояснится. Пока ответа я не получила», — посетовала Романова. «Сам факт, что любимый мужчина находится на передовой, не дает спокойно жить. С первых дней я вся на нервах. Жду звонка, чтобы услышать родной голос. Услышав мужа, всегда на душе становилось спокойно. Хоть ненадолго, но все же. Отговорить от участия в спецоперации я не могла, так как Леша абсолютный патриот. Но тишина и отсутствии хоть какой-то информации сводит с ума. Каждый день приходится придумывать детям байку, чтобы объяснить им отсутствие звонков. Это очень тяжело», — отметила супруга российского солдата. Редакция URA.RU направила официальный запрос в Министерство обороны России. На момент публикации новости ответ не поступил. Все, кто обладает информацией о местонахождении Алексея Романова, просьба написать автору материала на электронную почту Dzhallatova@ura.ru. Солдат армии РФ Алексей Романов не выходит на связь с 3 сентября Фото: Екатерина Романова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Екатеринбурга Екатерина Романова ищет своего супруга Алексея, который ушел на спецоперацию 18 июня 2023 года. С 3 сентября он не выходит на связь. Дома солдата российской армии ждут пятеро детей. Романова обращалась в разные инстанции, но помочь ей никто не смог. Тогда Екатерина написала министру обороны РФ Сергею Шойгу. Своей ситуацией с корреспондентом URA.RU поделилась сама супруга уральского бойца. «Алексей ушел на спецоперацию 18 июня. Мужа определили в 70-ю дивизию. На фронт муж ушел в качестве снайпера. Алексей — отец пятерых детей. Но, несмотря на это, он не стал сидеть дома. Многие его товарищи ушли на фронт. Он всегда говорил, что не может спокойно жить на гражданке, пока его товарищи на передовой. По возможности Алексей всегда звонил. Да, редко, но звонил. Однако звонки прекратились 3 сентября», — воспоминает Екатерина. По словам Екатерины, обращения в различные инстанции успехом не увенчались. «Я обращалась в разные инстанции, но получить информацию о том, где мой муж, и жив ли он, я так и не смогла. Тогда от безысходности я решила написать письмо министру обороны РФ Сергею Шойгу в надежде, что хоть тогда ситуация прояснится. Пока ответа я не получила», — посетовала Романова. «Сам факт, что любимый мужчина находится на передовой, не дает спокойно жить. С первых дней я вся на нервах. Жду звонка, чтобы услышать родной голос. Услышав мужа, всегда на душе становилось спокойно. Хоть ненадолго, но все же. Отговорить от участия в спецоперации я не могла, так как Леша абсолютный патриот. Но тишина и отсутствии хоть какой-то информации сводит с ума. Каждый день приходится придумывать детям байку, чтобы объяснить им отсутствие звонков. Это очень тяжело», — отметила супруга российского солдата. Редакция URA.RU направила официальный запрос в Министерство обороны России. На момент публикации новости ответ не поступил. Все, кто обладает информацией о местонахождении Алексея Романова, просьба написать автору материала на электронную почту Dzhallatova@ura.ru.