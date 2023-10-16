Бывшего директора кафе «Ромашка» Ивана Бугаенко объявили в розыск из-за дела об изнасиловании шваброй и избиении посетителя в Новоуральске (Свердловская область). Ориентировка появилась в соцсетях.
«Разыскивается подозреваемый в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) гражданин Бугаенко Иван Петрович, 17.02.1981 года рождения. При задержании Бугаенко доставить в дежурную часть», — говорится в ориентировке. Ее опубликовал telegram-канал «Екатеринбург ЧП». Источник в силовых структурах подтвердил URA.RU информацию, что Бугаенко находится в розыске.
Инцидент произошел в Новоуральске 7 октября. Однако стало известно о нем только вечером 16 октября. В кафе «Ромашка» экс-директор с товарищами избили мужчину. Затем с него стянули штаны и изнасиловали черенком от швабры.
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