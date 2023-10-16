16 октября 2023

Подозреваемого в изнасиловании шваброй свердловчанина объявили в розыск. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День Уральского поля. Курган, полицейский, полиция
Силовики ищут бывшего владельца заведения (архивное фото) Фото:

Бывшего директора кафе «Ромашка» Ивана Бугаенко объявили в розыск из-за дела об изнасиловании шваброй и избиении посетителя в Новоуральске (Свердловская область). Ориентировка появилась в соцсетях.

«Разыскивается подозреваемый в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) гражданин Бугаенко Иван Петрович, 17.02.1981 года рождения. При задержании Бугаенко доставить в дежурную часть», — говорится в ориентировке. Ее опубликовал telegram-канал «Екатеринбург ЧП». Источник в силовых структурах подтвердил URA.RU информацию, что Бугаенко находится в розыске.

Инцидент произошел в Новоуральске 7 октября. Однако стало известно о нем только вечером 16 октября. В кафе «Ромашка» экс-директор с товарищами избили мужчину. Затем с него стянули штаны и изнасиловали черенком от швабры.

Ивана Бугаенко объявили в розыск
Ивана Бугаенко объявили в розыск
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Бывшего директора кафе «Ромашка» Ивана Бугаенко объявили в розыск из-за дела об изнасиловании шваброй и избиении посетителя в Новоуральске (Свердловская область). Ориентировка появилась в соцсетях. «Разыскивается подозреваемый в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) гражданин Бугаенко Иван Петрович, 17.02.1981 года рождения. При задержании Бугаенко доставить в дежурную часть», — говорится в ориентировке. Ее опубликовал telegram-канал «Екатеринбург ЧП». Источник в силовых структурах подтвердил URA.RU информацию, что Бугаенко находится в розыске. Инцидент произошел в Новоуральске 7 октября. Однако стало известно о нем только вечером 16 октября. В кафе «Ромашка» экс-директор с товарищами избили мужчину. Затем с него стянули штаны и изнасиловали черенком от швабры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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