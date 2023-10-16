Пациентов экстренной и неотложной хирургии Златоуста эвакуируют в другой город

17 октября 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

Пациенты будут получать медпомощь в другом городе на время переезда хирургии Фото: Анна Майорова © URA.RU В Златоусте Челябинской области на время переезда отделения хирургии всех пациентов будут отправлять в больницу Миасса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе горбольницы. «С 16 по 18 октября отделение хирургии будет полностью перевезено в квартал Медик. Исполняющая обязанности главврача горбольницы запросила у Минздрава региона возможность разрешить подстраховать на это время врачей из хирургии больницы Миасса. Работа настроена, вся медпомощь оказывается в плановом режиме», — пояснили URA.RU в пресс-службе городской больницы. В ведомстве добавили, что отделение терапии уже переехало в квартал Медик. Хирургию перевезти сложнее, необходимо аккуратно доставить все оборудование. Координация работы ведется в круглосуточном режиме. С 8 утра 18 октября пациентов экстренной и неотложной хирургии смогут принять уже на новом месте. Ранее стало известно, что в горбольнице Златоуста удовлетворили желание врачей вернуться в квартал Медик, который они покинули на время эпидемии коронавируса. Также в медучреждении проводится аудит для выяснения причин увольнения ряда хирургов. Процесс поставлен на контроль главы областного Минздрава Агаты Ткачевой. Обновлено в 13:20 По данным пресс-службы минздрава региона, временная маршрутизация пациентов связана с принятым решением о централизации хирургической и анестезиологической служб медицинской организации по адресу Квартал медик 1/1 и с объединением служб, которые ранее находились в разных корпусах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Златоусте Челябинской области на время переезда отделения хирургии всех пациентов будут отправлять в больницу Миасса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе горбольницы. «С 16 по 18 октября отделение хирургии будет полностью перевезено в квартал Медик. Исполняющая обязанности главврача горбольницы запросила у Минздрава региона возможность разрешить подстраховать на это время врачей из хирургии больницы Миасса. Работа настроена, вся медпомощь оказывается в плановом режиме», — пояснили URA.RU в пресс-службе городской больницы. В ведомстве добавили, что отделение терапии уже переехало в квартал Медик. Хирургию перевезти сложнее, необходимо аккуратно доставить все оборудование. Координация работы ведется в круглосуточном режиме. С 8 утра 18 октября пациентов экстренной и неотложной хирургии смогут принять уже на новом месте. Ранее стало известно, что в горбольнице Златоуста удовлетворили желание врачей вернуться в квартал Медик, который они покинули на время эпидемии коронавируса. Также в медучреждении проводится аудит для выяснения причин увольнения ряда хирургов. Процесс поставлен на контроль главы областного Минздрава Агаты Ткачевой. Обновлено в 13:20 По данным пресс-службы минздрава региона, временная маршрутизация пациентов связана с принятым решением о централизации хирургической и анестезиологической служб медицинской организации по адресу Квартал медик 1/1 и с объединением служб, которые ранее находились в разных корпусах.