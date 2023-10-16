16 октября 2023

Пациентов экстренной и неотложной хирургии Златоуста эвакуируют в другой город

© Служба новостей «URA.RU»
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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, операционная, капельница, лечение, медицина, обследование, клиника, больница
Пациенты будут получать медпомощь в другом городе на время переезда хирургии Фото:

В Златоусте Челябинской области на время переезда отделения хирургии всех пациентов будут отправлять в больницу Миасса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе горбольницы.

«С 16 по 18 октября отделение хирургии будет полностью перевезено в квартал Медик. Исполняющая обязанности главврача горбольницы запросила у Минздрава региона возможность разрешить подстраховать на это время врачей из хирургии больницы Миасса. Работа настроена, вся медпомощь оказывается в плановом режиме», — пояснили URA.RU в пресс-службе городской больницы.

В ведомстве добавили, что отделение терапии уже переехало в квартал Медик. Хирургию перевезти сложнее, необходимо аккуратно доставить все оборудование. Координация работы ведется в круглосуточном режиме. С 8 утра 18 октября пациентов экстренной и неотложной хирургии смогут принять уже на новом месте.

Ранее стало известно, что в горбольнице Златоуста удовлетворили желание врачей вернуться в квартал Медик, который они покинули на время эпидемии коронавируса. Также в медучреждении проводится аудит для выяснения причин увольнения ряда хирургов. Процесс поставлен на контроль главы областного Минздрава Агаты Ткачевой.

Обновлено в 13:20

По данным пресс-службы минздрава региона, временная маршрутизация пациентов связана с принятым решением о централизации хирургической и анестезиологической служб медицинской организации по адресу Квартал медик 1/1 и с объединением служб, которые ранее находились в разных корпусах.

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В Златоусте Челябинской области на время переезда отделения хирургии всех пациентов будут отправлять в больницу Миасса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе горбольницы. «С 16 по 18 октября отделение хирургии будет полностью перевезено в квартал Медик. Исполняющая обязанности главврача горбольницы запросила у Минздрава региона возможность разрешить подстраховать на это время врачей из хирургии больницы Миасса. Работа настроена, вся медпомощь оказывается в плановом режиме», — пояснили URA.RU в пресс-службе городской больницы. В ведомстве добавили, что отделение терапии уже переехало в квартал Медик. Хирургию перевезти сложнее, необходимо аккуратно доставить все оборудование. Координация работы ведется в круглосуточном режиме. С 8 утра 18 октября пациентов экстренной и неотложной хирургии смогут принять уже на новом месте. Ранее стало известно, что в горбольнице Златоуста удовлетворили желание врачей вернуться в квартал Медик, который они покинули на время эпидемии коронавируса. Также в медучреждении проводится аудит для выяснения причин увольнения ряда хирургов. Процесс поставлен на контроль главы областного Минздрава Агаты Ткачевой. Обновлено в 13:20 По данным пресс-службы минздрава региона, временная маршрутизация пациентов связана с принятым решением о централизации хирургической и анестезиологической служб медицинской организации по адресу Квартал медик 1/1 и с объединением служб, которые ранее находились в разных корпусах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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