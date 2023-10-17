Песков: у Путина нет конкурентов в России

17 октября 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что никто не сможет составить конкуренцию Владимиру Путину на выборах в 2024 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU На президентских выборах в 2024 году у главы России Владимира Путина нет конкурентов. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков перед началом саммита «Один пояс — один путь» в Китае. «Мое личное мнение, хотя я вряд ли имею право говорить, но, нарушая правила, могу сказать, что у [Путина] конкурентов [на выборах в 2024 году] в настоящий момент нет и быть не может», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

На президентских выборах в 2024 году у главы России Владимира Путина нет конкурентов. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков перед началом саммита «Один пояс — один путь» в Китае. «Мое личное мнение, хотя я вряд ли имею право говорить, но, нарушая правила, могу сказать, что у [Путина] конкурентов [на выборах в 2024 году] в настоящий момент нет и быть не может», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.