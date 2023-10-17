Песков: у Путина нет конкурентов в России

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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что никто не сможет составить конкуренцию Владимиру Путину на выборах в 2024 году Фото:

На президентских выборах в 2024 году у главы России Владимира Путина нет конкурентов. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков перед началом саммита «Один пояс — один путь» в Китае.

«Мое личное мнение, хотя я вряд ли имею право говорить, но, нарушая правила, могу сказать, что у [Путина] конкурентов [на выборах в 2024 году] в настоящий момент нет и быть не может», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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На президентских выборах в 2024 году у главы России Владимира Путина нет конкурентов. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков перед началом саммита «Один пояс — один путь» в Китае. «Мое личное мнение, хотя я вряд ли имею право говорить, но, нарушая правила, могу сказать, что у [Путина] конкурентов [на выборах в 2024 году] в настоящий момент нет и быть не может», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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