Задержанного ФСБ депутата подозревают в передаче взятки в мэрию Челябинска 17 октября 2023 в 12:38 Размер текста - 17 + Предварительно, Виталий Паутов выступал в роли посредника при передаче взяток в мэрию города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Задержанный сотрудниками ФСБ 17 октября депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов подозревается в передаче взятки сотрудникам администрации города. Как рассказал URA.RU информированный источник, он передавал деньги за незаконное получение разрешения на строительство дома. «Паутов выступил в качестве посредника передачи взятки от руководителя строительной фирмы сотрудникам администрации города. Предварительно, сумма взятки составила около двух млн рублей. В отношении депутата возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 4 ст. 291.1 УК РФ („Посредничество во взяточничестве“)», — рассказал источник. По данным URA.RU, взяткодателем выступает коммерческая организация, задумавшая строить жилой объект на территории, принадлежащей мэрии. При получении денег сотрудники администрации должны были выдать разрешение на использование земли. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточняют информацию. Ранее силовики уже проявляли интерес к Паутову. В его доме проходили обыски. Тогда они были связаны с уголовным делом, возбужденным по факту превышения должностных полномочий бывшим вице-мэром Челябинска Владимиром Слободским. Паутов проходил в качестве свидетеля. Задержанный сотрудниками ФСБ 17 октября депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов подозревается в передаче взятки сотрудникам администрации города. Как рассказал URA.RU информированный источник, он передавал деньги за незаконное получение разрешения на строительство дома. «Паутов выступил в качестве посредника передачи взятки от руководителя строительной фирмы сотрудникам администрации города. Предварительно, сумма взятки составила около двух млн рублей. В отношении депутата возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 4 ст. 291.1 УК РФ („Посредничество во взяточничестве“)», — рассказал источник. По данным URA.RU, взяткодателем выступает коммерческая организация, задумавшая строить жилой объект на территории, принадлежащей мэрии. При получении денег сотрудники администрации должны были выдать разрешение на использование земли. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточняют информацию. Ранее силовики уже проявляли интерес к Паутову. В его доме проходили обыски. Тогда они были связаны с уголовным делом, возбужденным по факту превышения должностных полномочий бывшим вице-мэром Челябинска Владимиром Слободским. Паутов проходил в качестве свидетеля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям