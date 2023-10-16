Глава тюменского реготделения ЛДПР готовится к визиту лидера партии Слуцкого

17 октября 2023 в 13:03 Размер текста - 17 +

Приезд Слуцкого планируется в ноябре Фото: Илья Московец © URA.RU Глава тюменского реготделения ЛДПР Владимир Сысоев усиливает контроль за партийцами, чтобы не опозориться во время визита лидера партии Леонида Слуцкого в Тюмень. Об этом URA.RU рассказал инсайдер из тюменского политического бомонда. «Приезд Слуцкого запланирован на начало ноября. У многих функционеров проверяют соцсети, заставляют удалять общие чаты с активистами. Сысоев лично вызывает на ковер тех, кого он подозревает в возможном саботаже визита федерального гостя», — сообщают инсайдеры. Агентство связалось с пресс-службой партии. Там планы Леонида Слуцкого комментировать отказались. По словам собеседника агентства, напряжение Владимира Сысоева связано с ростом протестной активности внутри реготделения. Первым ярким событием назревающего бунта стало сложение полномочий координатора городского отделения партии Дмитрия Елагина. Он заявил о давлении и травле со стороны руководства тюменского отделения партии.

Глава тюменского реготделения ЛДПР Владимир Сысоев усиливает контроль за партийцами, чтобы не опозориться во время визита лидера партии Леонида Слуцкого в Тюмень. Об этом URA.RU рассказал инсайдер из тюменского политического бомонда. «Приезд Слуцкого запланирован на начало ноября. У многих функционеров проверяют соцсети, заставляют удалять общие чаты с активистами. Сысоев лично вызывает на ковер тех, кого он подозревает в возможном саботаже визита федерального гостя», — сообщают инсайдеры. Агентство связалось с пресс-службой партии. Там планы Леонида Слуцкого комментировать отказались. По словам собеседника агентства, напряжение Владимира Сысоева связано с ростом протестной активности внутри реготделения. Первым ярким событием назревающего бунта стало сложение полномочий координатора городского отделения партии Дмитрия Елагина. Он заявил о давлении и травле со стороны руководства тюменского отделения партии.