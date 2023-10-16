16 октября 2023

Глава тюменского реготделения ЛДПР готовится к визиту лидера партии Слуцкого

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Леонида Слуцкого с партийным активом и кандидатами. Екатеринбург, слуцкий леонид
Приезд Слуцкого планируется в ноябре Фото:

Глава тюменского реготделения ЛДПР Владимир Сысоев усиливает контроль за партийцами, чтобы не опозориться во время визита лидера партии Леонида Слуцкого в Тюмень. Об этом URA.RU рассказал инсайдер из тюменского политического бомонда.

«Приезд Слуцкого запланирован на начало ноября. У многих функционеров проверяют соцсети, заставляют удалять общие чаты с активистами. Сысоев лично вызывает на ковер тех, кого он подозревает в возможном саботаже визита федерального гостя», — сообщают инсайдеры.

Агентство связалось с пресс-службой партии. Там планы Леонида Слуцкого комментировать отказались.

По словам собеседника агентства, напряжение Владимира Сысоева связано с ростом протестной активности внутри реготделения. Первым ярким событием назревающего бунта стало сложение полномочий координатора городского отделения партии Дмитрия Елагина. Он заявил о давлении и травле со стороны руководства тюменского отделения партии.

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Глава тюменского реготделения ЛДПР Владимир Сысоев усиливает контроль за партийцами, чтобы не опозориться во время визита лидера партии Леонида Слуцкого в Тюмень. Об этом URA.RU рассказал инсайдер из тюменского политического бомонда. «Приезд Слуцкого запланирован на начало ноября. У многих функционеров проверяют соцсети, заставляют удалять общие чаты с активистами. Сысоев лично вызывает на ковер тех, кого он подозревает в возможном саботаже визита федерального гостя», — сообщают инсайдеры. Агентство связалось с пресс-службой партии. Там планы Леонида Слуцкого комментировать отказались. По словам собеседника агентства, напряжение Владимира Сысоева связано с ростом протестной активности внутри реготделения. Первым ярким событием назревающего бунта стало сложение полномочий координатора городского отделения партии Дмитрия Елагина. Он заявил о давлении и травле со стороны руководства тюменского отделения партии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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