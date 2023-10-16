Администрация Екатеринбурга планирует до 2030 года реализовать стратегию социально-экономического развития Орджоникидзевского района, в которую входит строительство двух новых станций метро. Документ с соответствующей информацией появился на официальном сайте «Екатеринбург.рф».
«В плане проекта: строительство станций метро в районе перекрестка проспекта Космонавтов — улицы Шефской и в районе перекрестка Космонавтов — улицы Березовой», — сообщается в документе. Также планируют построить автовокзал в районе проспекта Космонавтов — улицы Березовой.
Из-за развития микрорайона Северный, где построили жилой комплекс «Изумрудный Бор» и открыли ТЦ Veer Mall, стало очевидно, что в ближайшее время на проспекте Космонавтов могут начаться проблемы с пробками. Поэтому реализация проекта строительства пересадочного узла должна расширить возможности транспортной инфраструктуры и снять излишнюю нагрузку на основную магистраль района.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на Уралмаше планируют построить автовокзал и две станции метро. Об этом заявил глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко.
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