В Екатеринбурге определились с датой открытия новых станций метро. Скрин В Екатеринбурге две новые станции метро откроются к 2030 году 17 октября 2023 в 14:00 Размер текста - 17 + Строительство двух новых станций метро планируют осуществить до 2030 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU Администрация Екатеринбурга планирует до 2030 года реализовать стратегию социально-экономического развития Орджоникидзевского района, в которую входит строительство двух новых станций метро. Документ с соответствующей информацией появился на официальном сайте «Екатеринбург.рф». «В плане проекта: строительство станций метро в районе перекрестка проспекта Космонавтов — улицы Шефской и в районе перекрестка Космонавтов — улицы Березовой», — сообщается в документе. Также планируют построить автовокзал в районе проспекта Космонавтов — улицы Березовой. Из-за развития микрорайона Северный, где построили жилой комплекс «Изумрудный Бор» и открыли ТЦ Veer Mall, стало очевидно, что в ближайшее время на проспекте Космонавтов могут начаться проблемы с пробками. Поэтому реализация проекта строительства пересадочного узла должна расширить возможности транспортной инфраструктуры и снять излишнюю нагрузку на основную магистраль района. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на Уралмаше планируют построить автовокзал и две станции метро. Об этом заявил глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко. Схема строительства транспортно-пересадочного узла Фото: администрация Екатеринбурга Администрация Екатеринбурга планирует до 2030 года реализовать стратегию социально-экономического развития Орджоникидзевского района, в которую входит строительство двух новых станций метро. Документ с соответствующей информацией появился на официальном сайте «Екатеринбург.рф». «В плане проекта: строительство станций метро в районе перекрестка проспекта Космонавтов — улицы Шефской и в районе перекрестка Космонавтов — улицы Березовой», — сообщается в документе. Также планируют построить автовокзал в районе проспекта Космонавтов — улицы Березовой. Из-за развития микрорайона Северный, где построили жилой комплекс «Изумрудный Бор» и открыли ТЦ Veer Mall, стало очевидно, что в ближайшее время на проспекте Космонавтов могут начаться проблемы с пробками. Поэтому реализация проекта строительства пересадочного узла должна расширить возможности транспортной инфраструктуры и снять излишнюю нагрузку на основную магистраль района. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на Уралмаше планируют построить автовокзал и две станции метро. Об этом заявил глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям