16 октября 2023

В Екатеринбурге определились с датой открытия новых станций метро. Скрин

В Екатеринбурге две новые станции метро откроются к 2030 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбургский метрополитен. Екатеринбург, метро, метрополитен, прибытие поезда, геологическая станция, пассажир
Строительство двух новых станций метро планируют осуществить до 2030 года Фото:

Администрация Екатеринбурга планирует до 2030 года реализовать стратегию социально-экономического развития Орджоникидзевского района, в которую входит строительство двух новых станций метро. Документ с соответствующей информацией появился на официальном сайте «Екатеринбург.рф».

«В плане проекта: строительство станций метро в районе перекрестка проспекта Космонавтов — улицы Шефской и в районе перекрестка Космонавтов — улицы Березовой», — сообщается в документе. Также планируют построить автовокзал в районе проспекта Космонавтов — улицы Березовой.

Из-за развития микрорайона Северный, где построили жилой комплекс «Изумрудный Бор» и открыли ТЦ Veer Mall, стало очевидно, что в ближайшее время на проспекте Космонавтов могут начаться проблемы с пробками. Поэтому реализация проекта строительства пересадочного узла должна расширить возможности транспортной инфраструктуры и снять излишнюю нагрузку на основную магистраль района.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на Уралмаше планируют построить автовокзал и две станции метро. Об этом заявил глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко.

Схема строительства транспортно-пересадочного узла
Схема строительства транспортно-пересадочного узла
Фото:

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Администрация Екатеринбурга планирует до 2030 года реализовать стратегию социально-экономического развития Орджоникидзевского района, в которую входит строительство двух новых станций метро. Документ с соответствующей информацией появился на официальном сайте «Екатеринбург.рф». «В плане проекта: строительство станций метро в районе перекрестка проспекта Космонавтов — улицы Шефской и в районе перекрестка Космонавтов — улицы Березовой», — сообщается в документе. Также планируют построить автовокзал в районе проспекта Космонавтов — улицы Березовой. Из-за развития микрорайона Северный, где построили жилой комплекс «Изумрудный Бор» и открыли ТЦ Veer Mall, стало очевидно, что в ближайшее время на проспекте Космонавтов могут начаться проблемы с пробками. Поэтому реализация проекта строительства пересадочного узла должна расширить возможности транспортной инфраструктуры и снять излишнюю нагрузку на основную магистраль района. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на Уралмаше планируют построить автовокзал и две станции метро. Об этом заявил глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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