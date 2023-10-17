Архитектор Хорошаев поспорил с властями Кургана из-за качелей на площади

18 октября 2023 в 14:19 Размер текста - 17 +

Бывший главный архитектор Кургана не рекомендует ставить качели на площади Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший главный архитектор Кургана и Почетный архитектор России Владимир Хорошаев высказался по поводу качелей, которые власти планируют установить на Центральной площади имени Ленина. Архитектор заявил, что городской администрации в первую очередь следует заняться благоустройством городской территории. Об этом Владимир Хорошаев сообщил во время разговора с корреспондентом URA.RU. «Нужно заняться благоустройством Центральной площади, то есть сделать газон, установить скамейки в тех местах, где они не будут мешать проведению мероприятий рядом с трибунами памятника Ленина. На постоянную основу установить качели не представляется возможным, так как зимой они будут диссонировать с общим ансамблем объекта и мешать проведению того же новогоднего праздника», — пояснил URA.RU архитектор. В разговоре с журналистом Хорошаев также отметил, что на площади прежде всего нужно создавать зоны для отдыха, а не для развлечений. Бывший главный архитектор Кургана отмечает, что так удастся привлечь жителей к частому посещению площади. Также Хорошаев поделился мнением, что на площади нужно посадить больше деревьев и другой зелени, так как, с его слов, асфальт часто перегревается, что будет приносить дискомфорт курганцам. Из идей можно рассматривать строительство двух фонтанов справа и слева от трибуны на уровне земли. Между тем, Хорошаев посоветовал провести конкурс проектов на благоустройство площади, из которых выбрать лучшие. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на площади Ленина планируют установить качели. На сайте госзакупок появилась информация, что власти нашли подрядчика, который за пять миллионов рублей был бы готов установить новый объект на Центральной площади. Им стала местная компания «Строительно-Монтажное Управление 1». Депутат Курганской областной думы Сергей Федотов обратился с жалобой в прокуратуру, так как, с его слов, площадь имеет историческую ценность и устанавливать качели там нельзя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший главный архитектор Кургана и Почетный архитектор России Владимир Хорошаев высказался по поводу качелей, которые власти планируют установить на Центральной площади имени Ленина. Архитектор заявил, что городской администрации в первую очередь следует заняться благоустройством городской территории. Об этом Владимир Хорошаев сообщил во время разговора с корреспондентом URA.RU. «Нужно заняться благоустройством Центральной площади, то есть сделать газон, установить скамейки в тех местах, где они не будут мешать проведению мероприятий рядом с трибунами памятника Ленина. На постоянную основу установить качели не представляется возможным, так как зимой они будут диссонировать с общим ансамблем объекта и мешать проведению того же новогоднего праздника», — пояснил URA.RU архитектор. В разговоре с журналистом Хорошаев также отметил, что на площади прежде всего нужно создавать зоны для отдыха, а не для развлечений. Бывший главный архитектор Кургана отмечает, что так удастся привлечь жителей к частому посещению площади. Также Хорошаев поделился мнением, что на площади нужно посадить больше деревьев и другой зелени, так как, с его слов, асфальт часто перегревается, что будет приносить дискомфорт курганцам. Из идей можно рассматривать строительство двух фонтанов справа и слева от трибуны на уровне земли. Между тем, Хорошаев посоветовал провести конкурс проектов на благоустройство площади, из которых выбрать лучшие. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на площади Ленина планируют установить качели. На сайте госзакупок появилась информация, что власти нашли подрядчика, который за пять миллионов рублей был бы готов установить новый объект на Центральной площади. Им стала местная компания «Строительно-Монтажное Управление 1». Депутат Курганской областной думы Сергей Федотов обратился с жалобой в прокуратуру, так как, с его слов, площадь имеет историческую ценность и устанавливать качели там нельзя.