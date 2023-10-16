В Курганской области планируют построить глэмпинг-кемпинг городок

В Курганской области в санатории «Лесники» власти планируют построить глэмпинг-кемпинг городок. Об этом в своем telegram-канале 17 октября сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.
«Третий год там при поддержке правительства реализуется масштабный инвестиционный проект, в который входят и модернизация основных объектов [санатория], и строительство новых, включая бассейн. А сейчас обсуждаем с Правительством РФ возможность поддержать там проект строительства целого глэмпинг-кемпинг городка для отдыхающих и туристов», — рассказал Шумков.
Он добавил, что параллельно в Белозерском округе после реконструкции ждут открытия музея. Это, по мнению губернатора, поможет координировать работу по развитию все большего числа объектов показа на территории округа.
Ранее представители санатория планировали там повысить уровень сервиса до европейских стандартов качества. В 2021 году ему была присвоена категория «без звезд».
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