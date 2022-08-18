Курганские санатории получили категорию «без звезд»

Популярные курорты Курганской области получили категорию «Без звезд» (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Несколько популярных санаториев Курганской области не смогли получить категорию «одна звезда». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал президент Торгово-промышленной палаты (ТТП) города Кургана Илья Назаренко.

«ТПП города Кургана выдала свидетельство о присвоенной категории „Без звезд“ санаторию „Озеро Медвежье“. В конце прошлого года такую же категорию получил санаторий „Лесники“. Санаторий „Сосновая роща“ получил статус „Одна звезда“», — сообщил Назаренко. По словам руководителя курганской ТПП, санатории смогут подать заявку на смену категории после того, как проведут реконструкцию объектов.

Ранее URA.RU писало, что курганские санатории «Сосновая роща» и «Озеро Медвежье» попали в федеральную программу туристического кэшбэка. По акции можно будет отдохнуть с 1 октября по 25 декабря. Также сообщалось, что глава региона Вадим Шумков поручил провести ревизию отелей, гостиниц и санаториев. По данным инсайдеров, это связано с тем, что курганские власти хотят получить господдержку от Ростуризма.