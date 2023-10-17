Выросло число погибших россиян после атаки ХАМАС

Число погибших российских граждан после атаки ХАМАС выросло до 16, при этом девять человек считаются пропавшими без вести Об этом рассказал посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
«Число погибших от атаки ХАМАС россиян выросло до 16», — передает слова Викторова РИА Новости. Он добавил, что пропавшими без вести считаются еще девять человек. Дипломат также подчеркнул, что Россия призывает к немедленному прекращению огня и открытию гуманитарных коридоров в районе палестинско-израильского конфликта.
7 октября израильская армия сообщила об обстреле ракетами со стороны палестинских радикалов из сектора Газа. В ответ на это Израиль объявил о контртеррористической операции в Газе, которая затем переросла в полномасштабную войну и вызвала мобилизацию резервистов.
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