Выросло число погибших россиян после атаки ХАМАС

Посол РФ в Израиле Викторов: число погибших россиян от атаки ХАМАС выросло до 16
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Атака ХАМАС унесла жизни 16 россиян, заявил Анатолий Викторов Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Число погибших российских граждан после атаки ХАМАС выросло до 16, при этом девять человек считаются пропавшими без вести Об этом рассказал посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

«Число погибших от атаки ХАМАС россиян выросло до 16», — передает слова Викторова РИА Новости. Он добавил, что пропавшими без вести считаются еще девять человек. Дипломат также подчеркнул, что Россия призывает к немедленному прекращению огня и открытию гуманитарных коридоров в районе палестинско-израильского конфликта.

7 октября израильская армия сообщила об обстреле ракетами со стороны палестинских радикалов из сектора Газа. В ответ на это Израиль объявил о контртеррористической операции в Газе, которая затем переросла в полномасштабную войну и вызвала мобилизацию резервистов.

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Число погибших российских граждан после атаки ХАМАС выросло до 16, при этом девять человек считаются пропавшими без вести Об этом рассказал посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. «Число погибших от атаки ХАМАС россиян выросло до 16», — передает слова Викторова РИА Новости. Он добавил, что пропавшими без вести считаются еще девять человек. Дипломат также подчеркнул, что Россия призывает к немедленному прекращению огня и открытию гуманитарных коридоров в районе палестинско-израильского конфликта. 7 октября израильская армия сообщила об обстреле ракетами со стороны палестинских радикалов из сектора Газа. В ответ на это Израиль объявил о контртеррористической операции в Газе, которая затем переросла в полномасштабную войну и вызвала мобилизацию резервистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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