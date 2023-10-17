Российский суд оштрафовал Zoom на 115 млн рублей за отсутствие филиала в РФ

17 октября 2023 в 15:51 Размер текста - 17 +

Компанию признали виновной по части 2 статьи 13.49 КоАП РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Московский суд оштрафовал сервис видеосвязи Zoom более чем на 115 миллионов рублей за то, что у него нет представительства в России. Решение огласил судья Тимур Вахрамеев. «Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 115 миллионов 68 тысяч 103 рублей 20 копеек», — сказал Вахрамеев о решении суда, передает корреспондент РИА Новости. Отмечается, что компанию признали виновной по части 2 статьи 13.49 КоАП РФ, которая предполагает ответственность за работу иностранных компаний на территории страны без формы для обратной связи на своем сайте, регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора и без филиала или российского юридического лица. Протокол по части 2 статьи 13.49 КоАП рассматривался в суде впервые. Статья была добавлена в кодекс в 2022 году. В 2022 году и 2023 компания уже была оштрафована на один миллион и 15 миллионов рублей соответственно из-за невыполнения, а затем и повторного невыполнения требований в сборе, систематизации и хранении персональных данных граждан РФ.

Московский суд оштрафовал сервис видеосвязи Zoom более чем на 115 миллионов рублей за то, что у него нет представительства в России. Решение огласил судья Тимур Вахрамеев. «Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 115 миллионов 68 тысяч 103 рублей 20 копеек», — сказал Вахрамеев о решении суда, передает корреспондент РИА Новости. Отмечается, что компанию признали виновной по части 2 статьи 13.49 КоАП РФ, которая предполагает ответственность за работу иностранных компаний на территории страны без формы для обратной связи на своем сайте, регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора и без филиала или российского юридического лица. Протокол по части 2 статьи 13.49 КоАП рассматривался в суде впервые. Статья была добавлена в кодекс в 2022 году. В 2022 году и 2023 компания уже была оштрафована на один миллион и 15 миллионов рублей соответственно из-за невыполнения, а затем и повторного невыполнения требований в сборе, систематизации и хранении персональных данных граждан РФ.