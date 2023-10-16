Мэр Ситникова обязала управкомпании общаться с недовольными курганцами

Горячую линию управкомпании обязаны запустить на этой неделе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы смогут обратиться к своим управляющим организациям через специальную прямую линию. Об этом сообщила мэр города Елена Ситникова на своей странице «ВКонтакте».

«На этой неделе все управляющие организации будут обязаны проводить прямые линии с населением города Кургана», — сказала Ситникова. Прямые линии, как уточнила мэр, будут проводиться под контролем департамента жилищно-коммунального хозяйства (ДЖКХ) мэрии. Кроме того, ДЖКХ также проводит свои горячие линии для горожан.

На 15 октября, отметила мэр, из 1952 многоквартирных домов получили тепло 1900. В опубликованном Ситниковой видео выступил директор ДЖКХ Роман Медведев. По его словам, на текущий момент в городе остаются незапущенными менее 40 многоквартирных жилых домов.

Ранее URA.RU писало, что курганцы замерзали в своих домах. Так, например, жители новостройки на улице Климова, 129 пожаловались на влажность и холод. В этом доме предусмотрена собственная система отопления, но управкомпания отказывалась ее включать. В доме по адресу улица Машиностроителей, 11а жители пожаловались на сильную влажность и холод в доме. Из-за таких условий проживания у некоторых людей развились заболевания.