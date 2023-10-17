Путин пообещал сделать все для развития отношений России и Таиланда

В 2023 году Таиланд посетили почти миллион россиян
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин провел двустороннюю встречу с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином Фото:

Президент РФ Владимир Путин заверил премьер-министра Королевства Таиланд Сеттху Тхависина, что Россия будет прикладывать максимум усилий для развития отношений между странами. Об этом глава государства заявил в ходе двусторонней встречи в Пекине. По данным Путина, в 2023 году Таиланд посетил почти миллион россиян.

«Господин премьер-министр, мы активно сотрудничаем на международной арене. Со своей стороны будем делать все, для того чтобы отношения развивались как можно интенсивнее и вносили бы заметный вклад в развитие наших государств», — отметил Путин.

В Пекине в рамках форума «Один пояс, один путь» президент РФ провел двустороннюю встречу с премьер-министром Таиланда. Владимир Путин указал на увеличивающийся турпоток между странами и отметил, что Таиланд посетили почти миллион россиян за январь—сентябрь 2023 года. Глава государства также сказал, что в 2024—25 годах ожидаются перекрестные годы культурных обменов и туризма России и Таиланда.

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Президент РФ Владимир Путин заверил премьер-министра Королевства Таиланд Сеттху Тхависина, что Россия будет прикладывать максимум усилий для развития отношений между странами. Об этом глава государства заявил в ходе двусторонней встречи в Пекине. По данным Путина, в 2023 году Таиланд посетил почти миллион россиян. «Господин премьер-министр, мы активно сотрудничаем на международной арене. Со своей стороны будем делать все, для того чтобы отношения развивались как можно интенсивнее и вносили бы заметный вклад в развитие наших государств», — отметил Путин. В Пекине в рамках форума «Один пояс, один путь» президент РФ провел двустороннюю встречу с премьер-министром Таиланда. Владимир Путин указал на увеличивающийся турпоток между странами и отметил, что Таиланд посетили почти миллион россиян за январь—сентябрь 2023 года. Глава государства также сказал, что в 2024—25 годах ожидаются перекрестные годы культурных обменов и туризма России и Таиланда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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