Общественники призвали отменить трибьют-концерт Rammstein в Екатеринбурге

17 октября 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

Хиты группы Rammstein должен был исполнять академический оркестр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Общественная организация «Сибирская правозащитная группа „Радетель“» попросила прокуратуру Свердловской области и мэра Екатеринбурга Алексея Орлова отменить концерт Tribute Rammstein. Как поясняют активисты, их возмущает, что в столице Урала будет звучать музыка немецкой группы, которая известна скандальными выходками и пропагандой безнравственности. Копией заявления общественники поделились с URA.RU (имеется в распоряжении редакции). «Россия в общем уже отказалась от подобных разрушительных зрелищ. Так, после обращений общественности в сентябре—октябре 2023 года по всей стране были отменены 32 концерта „Симфония Rammstein“, в том числе во Дворце культуры железнодорожников Екатеринбурга (был намечен на 21 октября). В данном же случае, на „Rammstein-шоу“, намечено исполнение не только музыки, но и песен группы Rammstein. То есть организаторы концерта хотят прославить и поддержать группу», — считают активисты. Кроме этого, в заявлении они указывают, что группа Rammstein пропагандирует безнравственность, насилие, пытки и другие виды девиантного поведения. Обращение отправлено главе Екатеринбурга Алексею Орлову, в прокуратуру Свердловской области, антитеррористическую комиссию региона и врио «Екатеринбург-ЭКСПО» Наталье Варламовой. Всем им был направлен запрос. На момент публикации новости ответ поступил лишь от мэрии города, которая утверждает, что администрация не проводит и не отменяет концерты, потому что у нее нет таких полномочий. При этом сегодня же в соцсетях МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» появилось сообщение, что шоу с симфоническим оркестром «Tribute Rammstein» все же не состоится. «[Мероприятие], которое было запланировано на 20 октября 2023 года, отменено по независящим от нас причинам», — уточнила концертная площадка. В МВЦ корреспонденту URA.RU подтвердили, что событие не состоится и перенаправили к организаторам, которым был отправлен запрос, но он пока остался без ответа. Ранее стало известно, что Дворец культуры железнодорожников в Екатеринбурге начал массово отказываться от сотрудничества с организаторами концертов, которые предупреждают о переносе или отмене мероприятия за день до запланированного выступления артистов. Только в октябре екатеринбуржцы не смогли посетить шесть культурных событий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Общественная организация «Сибирская правозащитная группа „Радетель“» попросила прокуратуру Свердловской области и мэра Екатеринбурга Алексея Орлова отменить концерт Tribute Rammstein. Как поясняют активисты, их возмущает, что в столице Урала будет звучать музыка немецкой группы, которая известна скандальными выходками и пропагандой безнравственности. Копией заявления общественники поделились с URA.RU (имеется в распоряжении редакции). «Россия в общем уже отказалась от подобных разрушительных зрелищ. Так, после обращений общественности в сентябре—октябре 2023 года по всей стране были отменены 32 концерта „Симфония Rammstein“, в том числе во Дворце культуры железнодорожников Екатеринбурга (был намечен на 21 октября). В данном же случае, на „Rammstein-шоу“, намечено исполнение не только музыки, но и песен группы Rammstein. То есть организаторы концерта хотят прославить и поддержать группу», — считают активисты. Кроме этого, в заявлении они указывают, что группа Rammstein пропагандирует безнравственность, насилие, пытки и другие виды девиантного поведения. Обращение отправлено главе Екатеринбурга Алексею Орлову, в прокуратуру Свердловской области, антитеррористическую комиссию региона и врио «Екатеринбург-ЭКСПО» Наталье Варламовой. Всем им был направлен запрос. На момент публикации новости ответ поступил лишь от мэрии города, которая утверждает, что администрация не проводит и не отменяет концерты, потому что у нее нет таких полномочий. При этом сегодня же в соцсетях МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» появилось сообщение, что шоу с симфоническим оркестром «Tribute Rammstein» все же не состоится. «[Мероприятие], которое было запланировано на 20 октября 2023 года, отменено по независящим от нас причинам», — уточнила концертная площадка. В МВЦ корреспонденту URA.RU подтвердили, что событие не состоится и перенаправили к организаторам, которым был отправлен запрос, но он пока остался без ответа. Ранее стало известно, что Дворец культуры железнодорожников в Екатеринбурге начал массово отказываться от сотрудничества с организаторами концертов, которые предупреждают о переносе или отмене мероприятия за день до запланированного выступления артистов. Только в октябре екатеринбуржцы не смогли посетить шесть культурных событий.