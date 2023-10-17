Дочка попала под колеса автобуса на глазах у мамы в Екатеринбурге

17 октября 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

Девочку с травмой головы увезли в больницу после ДТП (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Семилетняя девочка, которую сбил автобус, получила травму головы и ссадины лица. В ДТП ребенок попал на глазах у мамы, сообщили в пресс-службе ОГИБДД по Екатеринбургу. «По предварительной информации, водитель автобуса сбил 7-летнюю девочку, которая переходила дорогу по Патриса Лумумбы в неположенном месте. С места ДТП ее увезли в больницу с травмой головы и ссадинами лица», — пишет telegram-канал «Госавтоинспекция Екатеринбурга». Авария произошла в 11:50 вблизи дома №10. Родители рассказали инспекторам, что к дороге они подошли вместе с ребенком, но дочь неожиданно для них выбежала на проезжую часть. В автобусе в момент аварии находились 25 человек, никто из них не пострадал. В момент аварии в автобусе было 25 человек Фото: telegram-канал «Госавтоинспекция Екатеринбурга» [https://t.me/gibddekb96]

Семилетняя девочка, которую сбил автобус, получила травму головы и ссадины лица. В ДТП ребенок попал на глазах у мамы, сообщили в пресс-службе ОГИБДД по Екатеринбургу. «По предварительной информации, водитель автобуса сбил 7-летнюю девочку, которая переходила дорогу по Патриса Лумумбы в неположенном месте. С места ДТП ее увезли в больницу с травмой головы и ссадинами лица», — пишет telegram-канал «Госавтоинспекция Екатеринбурга». Авария произошла в 11:50 вблизи дома №10. Родители рассказали инспекторам, что к дороге они подошли вместе с ребенком, но дочь неожиданно для них выбежала на проезжую часть. В автобусе в момент аварии находились 25 человек, никто из них не пострадал.