Дочка попала под колеса автобуса на глазах у мамы в Екатеринбурге

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Автобусное депо. Курган, школьный автобус, автобус, дети, автобусы
Девочку с травмой головы увезли в больницу после ДТП (архивное фото) Фото:

Семилетняя девочка, которую сбил автобус, получила травму головы и ссадины лица. В ДТП ребенок попал на глазах у мамы, сообщили в пресс-службе ОГИБДД по Екатеринбургу.

«По предварительной информации, водитель автобуса сбил 7-летнюю девочку, которая переходила дорогу по Патриса Лумумбы в неположенном месте. С места ДТП ее увезли в больницу с травмой головы и ссадинами лица», — пишет telegram-канал «Госавтоинспекция Екатеринбурга».

Авария произошла в 11:50 вблизи дома №10. Родители рассказали инспекторам, что к дороге они подошли вместе с ребенком, но дочь неожиданно для них выбежала на проезжую часть. В автобусе в момент аварии находились 25 человек, никто из них не пострадал.

В момент аварии в автобусе было 25 человек
В момент аварии в автобусе было 25 человек
Фото:

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Семилетняя девочка, которую сбил автобус, получила травму головы и ссадины лица. В ДТП ребенок попал на глазах у мамы, сообщили в пресс-службе ОГИБДД по Екатеринбургу. «По предварительной информации, водитель автобуса сбил 7-летнюю девочку, которая переходила дорогу по Патриса Лумумбы в неположенном месте. С места ДТП ее увезли в больницу с травмой головы и ссадинами лица», — пишет telegram-канал «Госавтоинспекция Екатеринбурга». Авария произошла в 11:50 вблизи дома №10. Родители рассказали инспекторам, что к дороге они подошли вместе с ребенком, но дочь неожиданно для них выбежала на проезжую часть. В автобусе в момент аварии находились 25 человек, никто из них не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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