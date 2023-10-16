В Екатеринбурге автобус сбил 7-летнюю девочку

ДТП произошло в Чкаловском районе Екатеринбурга (архивное фото)
В Чкаловском районе Екатеринбурга водитель автобуса сбил 7-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
«По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса наехал на 7-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Авария произошла в Чкаловском районе Екатеринбурга», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области.
Медики оказывают помощь девочке. На месте инцидента работают автоинспекторы, добавили в ведомстве.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!