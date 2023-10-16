16 октября 2023

В Екатеринбурге автобус сбил 7-летнюю девочку

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, дети, пассажиры, автобус дети
ДТП произошло в Чкаловском районе Екатеринбурга (архивное фото) Фото:

В Чкаловском районе Екатеринбурга водитель автобуса сбил 7-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса наехал на 7-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Авария произошла в Чкаловском районе Екатеринбурга», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области.

Медики оказывают помощь девочке. На месте инцидента работают автоинспекторы, добавили в ведомстве.

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В Чкаловском районе Екатеринбурга водитель автобуса сбил 7-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса наехал на 7-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Авария произошла в Чкаловском районе Екатеринбурга», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области. Медики оказывают помощь девочке. На месте инцидента работают автоинспекторы, добавили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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