В Екатеринбурге автобус сбил 7-летнюю девочку 17 октября 2023 в 13:32 Размер текста - 17 + ДТП произошло в Чкаловском районе Екатеринбурга (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Чкаловском районе Екатеринбурга водитель автобуса сбил 7-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса наехал на 7-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Авария произошла в Чкаловском районе Екатеринбурга», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области. Медики оказывают помощь девочке. На месте инцидента работают автоинспекторы, добавили в ведомстве. В Чкаловском районе Екатеринбурга водитель автобуса сбил 7-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса наехал на 7-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Авария произошла в Чкаловском районе Екатеринбурга», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области. Медики оказывают помощь девочке. На месте инцидента работают автоинспекторы, добавили в ведомстве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям