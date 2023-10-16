16 октября 2023

В Перми осудили молодых неонацистов, которые изрубили и сожгли икону. Видео

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Суд назначил молодым людям наказание в виде принудительных работ (архивное фото) Фото:

В Перми оглашен приговор в отношении двух молодых неонацистов, которые изрубили и сожгли в костре православную икону. Суд назначил виновным наказание в виде 100 часов обязательных работ.

«Суд решил дать им [подсудимым] шанс на исправление, назначив 100 часов обязательных работ», — говорится в сюжете телекомпании «НТВ», размещенном на сервисе YouTube. На последнем слове подсудимые пояснили, что не хотели оскорблять чьи-либо чувства, хотели лишь «вызвать ажиотаж, привлечь к себе внимание», пояснил журналистам помощник прокурора Мотовилихиснкого района Перми Артем Нечаев.

В марте в Сети появилось видео, на котором молодые люди в балаклавах глумились над иконой святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. На камеру пермяки заявили, что причисляют себя к одной из неонацистских группировок. Вскоре после этого силовики установили личности злоумышленников. Ими оказались пятеро учащихся одного из колледжей города. Молодые люди публично принесли извинения за свой поступок. Тем не менее, причастных к совершению противоправных действий на месяц отправили на обследование в психиатрическую клинику.

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В Перми оглашен приговор в отношении двух молодых неонацистов, которые изрубили и сожгли в костре православную икону. Суд назначил виновным наказание в виде 100 часов обязательных работ. «Суд решил дать им [подсудимым] шанс на исправление, назначив 100 часов обязательных работ», — говорится в сюжете телекомпании «НТВ», размещенном на сервисе YouTube. На последнем слове подсудимые пояснили, что не хотели оскорблять чьи-либо чувства, хотели лишь «вызвать ажиотаж, привлечь к себе внимание», пояснил журналистам помощник прокурора Мотовилихиснкого района Перми Артем Нечаев. В марте в Сети появилось видео, на котором молодые люди в балаклавах глумились над иконой святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. На камеру пермяки заявили, что причисляют себя к одной из неонацистских группировок. Вскоре после этого силовики установили личности злоумышленников. Ими оказались пятеро учащихся одного из колледжей города. Молодые люди публично принесли извинения за свой поступок. Тем не менее, причастных к совершению противоправных действий на месяц отправили на обследование в психиатрическую клинику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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