Дочь космонавта Гагарина откроет выставку Московского Кремля в Челябинске

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Открытие выставки "Карл Фаберже и Алексей Денисов-Уральский" в музее истории камнерезного и ювелирного искусства. Екатеринбург , гагарина елена
Елена Гагарина уже приезжала в Челябинск для открытия другой выставки Фото:

Челябинск вновь посетила дочь первого космонавта Юрия Гагарина — Елена Гагарина. Она открывает выставку Музеев Московского Кремля «Тебе, Небесному Царю».

«17 октября состоится закрытый показ выставки „Тебе, Небесному Царю“. В качестве спикеров приглашены Елена Гагарина — директор Музеев Московского Кремля, министр культуры региона Алексей Бетехтин, митрополит Алексий и директор Государственного исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

Как сообщили на сайте Музея Московского Кремля, экспозиция посвящена благочестию, украшению храмов и почитанию. на ней можно будет увидеть драгоценные реликвии из кремлевских соборов, которые созданы по заказу русских царей. Выставка будет открыта до 21 января 2024 года.

Ранее дочь космонавта уже приезжала в Челябинск для открытия выставки «Карл Фаберже и русские ювелиры XIX—XXI веков», где были представлены более 300 произведений ювелирного искусства. Во время экскурсий посетители могли узнать историю создания драгоценностей, а также отследить их судьбу.

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Челябинск вновь посетила дочь первого космонавта Юрия Гагарина — Елена Гагарина. Она открывает выставку Музеев Московского Кремля «Тебе, Небесному Царю». «17 октября состоится закрытый показ выставки „Тебе, Небесному Царю“. В качестве спикеров приглашены Елена Гагарина — директор Музеев Московского Кремля, министр культуры региона Алексей Бетехтин, митрополит Алексий и директор Государственного исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. Как сообщили на сайте Музея Московского Кремля, экспозиция посвящена благочестию, украшению храмов и почитанию. на ней можно будет увидеть драгоценные реликвии из кремлевских соборов, которые созданы по заказу русских царей. Выставка будет открыта до 21 января 2024 года. Ранее дочь космонавта уже приезжала в Челябинск для открытия выставки «Карл Фаберже и русские ювелиры XIX—XXI веков», где были представлены более 300 произведений ювелирного искусства. Во время экскурсий посетители могли узнать историю создания драгоценностей, а также отследить их судьбу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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