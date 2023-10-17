Дочь космонавта Гагарина откроет выставку Московского Кремля в Челябинске

Челябинск вновь посетила дочь первого космонавта Юрия Гагарина — Елена Гагарина. Она открывает выставку Музеев Московского Кремля «Тебе, Небесному Царю».
«17 октября состоится закрытый показ выставки „Тебе, Небесному Царю“. В качестве спикеров приглашены Елена Гагарина — директор Музеев Московского Кремля, министр культуры региона Алексей Бетехтин, митрополит Алексий и директор Государственного исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.
Как сообщили на сайте Музея Московского Кремля, экспозиция посвящена благочестию, украшению храмов и почитанию. на ней можно будет увидеть драгоценные реликвии из кремлевских соборов, которые созданы по заказу русских царей. Выставка будет открыта до 21 января 2024 года.
Ранее дочь космонавта уже приезжала в Челябинск для открытия выставки «Карл Фаберже и русские ювелиры XIX—XXI веков», где были представлены более 300 произведений ювелирного искусства. Во время экскурсий посетители могли узнать историю создания драгоценностей, а также отследить их судьбу.
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