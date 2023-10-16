16 октября 2023

Мэра Москвы Сергея Собянина ждут на форуме в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Лидеры России 2022. Москва, собянин сергей
Сергей Собянин может приехать в Пермь 19 октября Фото:

В работе форума «Россия — спортивная держава» может принять участие мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом рассказывают источники URA.RU в политэлитах региона. Обсуждается, что мероприятие, которое пройдет 19—20 октября, посетит президент РФ Владимир Путин.

«Скорее всего, приедет Собянин. На открытие, 19 октября. Вообще на форум должно съехаться полстраны», — отметил источник.

URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Москвы. На момент публикации ответ не был получен. В официальной программе форума в числе спикеров значатся вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, министр спорта РФ Олег Матыцин и четыре его заместителя (из пяти), помощник президента РФ Игорь Левитин.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае идет активная подготовка к форуму. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин с 14 октября ушел на самоизоляцию. Ради форума решил прервать свой отпуск губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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В работе форума «Россия — спортивная держава» может принять участие мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом рассказывают источники URA.RU в политэлитах региона. Обсуждается, что мероприятие, которое пройдет 19—20 октября, посетит президент РФ Владимир Путин. «Скорее всего, приедет Собянин. На открытие, 19 октября. Вообще на форум должно съехаться полстраны», — отметил источник. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Москвы. На момент публикации ответ не был получен. В официальной программе форума в числе спикеров значатся вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, министр спорта РФ Олег Матыцин и четыре его заместителя (из пяти), помощник президента РФ Игорь Левитин. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае идет активная подготовка к форуму. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин с 14 октября ушел на самоизоляцию. Ради форума решил прервать свой отпуск губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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