Мэра Москвы Сергея Собянина ждут на форуме в Перми

В работе форума «Россия — спортивная держава» может принять участие мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом рассказывают источники URA.RU в политэлитах региона. Обсуждается, что мероприятие, которое пройдет 19—20 октября, посетит президент РФ Владимир Путин.
«Скорее всего, приедет Собянин. На открытие, 19 октября. Вообще на форум должно съехаться полстраны», — отметил источник.
URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Москвы. На момент публикации ответ не был получен. В официальной программе форума в числе спикеров значатся вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, министр спорта РФ Олег Матыцин и четыре его заместителя (из пяти), помощник президента РФ Игорь Левитин.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае идет активная подготовка к форуму. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин с 14 октября ушел на самоизоляцию. Ради форума решил прервать свой отпуск губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
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