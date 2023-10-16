Мэрия Нижневартовска ускорила снос дома, в котором взорвался газ

17 октября 2023 в 17:57 Размер текста - 17 +

Мэрия Нижневартовска уладила споры о выплатах с жильцами дома, где взорвался газ (архивное фото) Фото: Святослав Болконский @ URA.RU новость из сюжета Взрыв газа в Нижневартовске Власти Нижневартовска заявили о начале демонтажных работ на Мира,6а — в доме, где в декабре 2022 года взрыв газа разрушил целый подъезд, из-за чего погибли 10 человек. Официальный telegram-канал мэрии города сообщил, что они урегулировали все вопросы с владельцами последней квартиры, из-за которой снос откладывался до окончания судебных тяжб. Ранее расселением заинтересовалась городская прокуратура, инициировавшая проверку всех обстоятельств расселения. «Подрядная организация ООО „СносСтройИнвест“ в ближайшее время приступит к разбору дома 6а на улице Мира в рамках действующего контракта. <…> Все необходимые юридические вопросы по последней квартире урегулированы. Ее собственники обратились в администрацию города с заявлением, подписали соглашение. Таким образом, по информации департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, на данный момент со всеми собственниками в домах 4а и 8а (квартиры расположены в торцах зданий) подписаны соглашения», — указано в публикации. Власти пообещали создать перед началом сноса все условия для безопасного проведения работ. После демонтажа здания будет проведена еще одна экспертиза — прилегающие пятиэтажки, имеющие с Мира,6а общие балконы в арках, будут обследованы на предмет безопасности дальнейшего проживания в них людей. Ранее URA.RU писало о проверке прокуратуры, которая заинтересовалась проблемным расселением и переносом сроков демонтажа дома. По данным источников агентства в силовых структурах, в деле вскрылись новые обстоятельства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Нижневартовска заявили о начале демонтажных работ на Мира,6а — в доме, где в декабре 2022 года взрыв газа разрушил целый подъезд, из-за чего погибли 10 человек. Официальный telegram-канал мэрии города сообщил, что они урегулировали все вопросы с владельцами последней квартиры, из-за которой снос откладывался до окончания судебных тяжб. Ранее расселением заинтересовалась городская прокуратура, инициировавшая проверку всех обстоятельств расселения. «Подрядная организация ООО „СносСтройИнвест“ в ближайшее время приступит к разбору дома 6а на улице Мира в рамках действующего контракта. <…> Все необходимые юридические вопросы по последней квартире урегулированы. Ее собственники обратились в администрацию города с заявлением, подписали соглашение. Таким образом, по информации департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, на данный момент со всеми собственниками в домах 4а и 8а (квартиры расположены в торцах зданий) подписаны соглашения», — указано в публикации. Власти пообещали создать перед началом сноса все условия для безопасного проведения работ. После демонтажа здания будет проведена еще одна экспертиза — прилегающие пятиэтажки, имеющие с Мира,6а общие балконы в арках, будут обследованы на предмет безопасности дальнейшего проживания в них людей. Ранее URA.RU писало о проверке прокуратуры, которая заинтересовалась проблемным расселением и переносом сроков демонтажа дома. По данным источников агентства в силовых структурах, в деле вскрылись новые обстоятельства.