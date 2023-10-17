Осужденные, сбежавшие из свердловской колонии, избили и ограбили грузчика

Осужденные, сбежавшие из колонии-поселения №2 в Екатеринбурге, избили и ограбили грузчика в Кировграде. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.
«Мужчины, сбежав из колонии, напали и обокрали грузчика в Кировграде. Беглецы были задержаны в ходе реализации оперативной информации сотрудниками уголовного розыска территориального ОВД», — пояснил Горелых.
По его данным, оба задержанных и до побега из колонии имели несколько судимостей. «В том числе за причастность к кражам, грабежам, хулиганству, хищению транспортного средства и умышленному причинению вреда здоровью», — отметил полковник Горелых.
Отсутствие осужденных в колонии заметили утром 15 октября. По данным свердловского ГУФСИН, поймали беглецов через два часа в Кировграде. Против мужчин завели уголовное дело.
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