Осужденные, сбежавшие из свердловской колонии, избили и ограбили грузчика

17 октября 2023 в 18:34 Размер текста - 17 +

Мужчины сбежали из колонии 15 октября в Кировград Фото: Сергей Русанов © URA.RU Осужденные, сбежавшие из колонии-поселения №2 в Екатеринбурге, избили и ограбили грузчика в Кировграде. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «Мужчины, сбежав из колонии, напали и обокрали грузчика в Кировграде. Беглецы были задержаны в ходе реализации оперативной информации сотрудниками уголовного розыска территориального ОВД», — пояснил Горелых. По его данным, оба задержанных и до побега из колонии имели несколько судимостей. «В том числе за причастность к кражам, грабежам, хулиганству, хищению транспортного средства и умышленному причинению вреда здоровью», — отметил полковник Горелых. Отсутствие осужденных в колонии заметили утром 15 октября. По данным свердловского ГУФСИН, поймали беглецов через два часа в Кировграде. Против мужчин завели уголовное дело.

Осужденные, сбежавшие из колонии-поселения №2 в Екатеринбурге, избили и ограбили грузчика в Кировграде. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «Мужчины, сбежав из колонии, напали и обокрали грузчика в Кировграде. Беглецы были задержаны в ходе реализации оперативной информации сотрудниками уголовного розыска территориального ОВД», — пояснил Горелых. По его данным, оба задержанных и до побега из колонии имели несколько судимостей. «В том числе за причастность к кражам, грабежам, хулиганству, хищению транспортного средства и умышленному причинению вреда здоровью», — отметил полковник Горелых. Отсутствие осужденных в колонии заметили утром 15 октября. По данным свердловского ГУФСИН, поймали беглецов через два часа в Кировграде. Против мужчин завели уголовное дело.