Сбежавший из свердловской колонии осужденный избил родственника

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Клипарт. Магнитогорск, колючая проволока, безопасность, ограждение, забор
Мужчин поймали в Кировграде (архивное фото) Фото:

Осужденные, сбежавшие из колонии-поселения при ИК-2 в Екатеринбурге, избили грузчика в Кировграде. Он, по данным источника URA.RU в силовых структурах, оказался родственником одного из осужденных.

«Грузчик, которого избили и обокрали осужденные, сбежавшие из ИК-2, оказался родственником одного из них», — пояснил собеседник агентства. ГУФСИН и ГУ МВД по Свердловской области организовали проверку по данному факту.

Отсутствие мужчин в колонии заметили утром 15 октября. По данным свердловского ГУФСИН, сбежавших поймали через два часа. Пока они были в бегах, то избили и обокрали грузчика в Кировграде.

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Осужденные, сбежавшие из колонии-поселения при ИК-2 в Екатеринбурге, избили грузчика в Кировграде. Он, по данным источника URA.RU в силовых структурах, оказался родственником одного из осужденных. «Грузчик, которого избили и обокрали осужденные, сбежавшие из ИК-2, оказался родственником одного из них», — пояснил собеседник агентства. ГУФСИН и ГУ МВД по Свердловской области организовали проверку по данному факту. Отсутствие мужчин в колонии заметили утром 15 октября. По данным свердловского ГУФСИН, сбежавших поймали через два часа. Пока они были в бегах, то избили и обокрали грузчика в Кировграде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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