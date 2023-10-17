Сбежавший из свердловской колонии осужденный избил родственника

Мужчин поймали в Кировграде (архивное фото)
Осужденные, сбежавшие из колонии-поселения при ИК-2 в Екатеринбурге, избили грузчика в Кировграде. Он, по данным источника URA.RU в силовых структурах, оказался родственником одного из осужденных.
«Грузчик, которого избили и обокрали осужденные, сбежавшие из ИК-2, оказался родственником одного из них», — пояснил собеседник агентства. ГУФСИН и ГУ МВД по Свердловской области организовали проверку по данному факту.
Отсутствие мужчин в колонии заметили утром 15 октября. По данным свердловского ГУФСИН, сбежавших поймали через два часа. Пока они были в бегах, то избили и обокрали грузчика в Кировграде.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!