Сбежавший из свердловской колонии осужденный избил родственника

17 октября 2023 в 20:37 Размер текста - 17 +

Мужчин поймали в Кировграде (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Осужденные, сбежавшие из колонии-поселения при ИК-2 в Екатеринбурге, избили грузчика в Кировграде. Он, по данным источника URA.RU в силовых структурах, оказался родственником одного из осужденных. «Грузчик, которого избили и обокрали осужденные, сбежавшие из ИК-2, оказался родственником одного из них», — пояснил собеседник агентства. ГУФСИН и ГУ МВД по Свердловской области организовали проверку по данному факту. Отсутствие мужчин в колонии заметили утром 15 октября. По данным свердловского ГУФСИН, сбежавших поймали через два часа. Пока они были в бегах, то избили и обокрали грузчика в Кировграде.

Осужденные, сбежавшие из колонии-поселения при ИК-2 в Екатеринбурге, избили грузчика в Кировграде. Он, по данным источника URA.RU в силовых структурах, оказался родственником одного из осужденных. «Грузчик, которого избили и обокрали осужденные, сбежавшие из ИК-2, оказался родственником одного из них», — пояснил собеседник агентства. ГУФСИН и ГУ МВД по Свердловской области организовали проверку по данному факту. Отсутствие мужчин в колонии заметили утром 15 октября. По данным свердловского ГУФСИН, сбежавших поймали через два часа. Пока они были в бегах, то избили и обокрали грузчика в Кировграде.