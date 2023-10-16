Топ-менеджер «Сургутнефтегаза» лишил сотрудницу премии из-за диктофона

Топ-менеджер посчитал, что использование диктофона является нарушением трудового договора Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Руководитель подразделения «Сургутнефтегаза» — «Нефть Приобья» лишил сотрудницу премии из-за того, что она на работе записывала разговор с ним на диктофон. Женщина сообщила агентству, что кассационный суд признал такие действия начальника незаконными.

«После конфликта с руководителем решила записать наш разговор на диктофон, чтобы впоследствии доказать свою правоту, за это начальник лишил меня половины премиальных. Из-за такой несправедливости я обратилась в суд: первая инстанция — Сургутский суд — отказал мне, но кассационная комиссия признала действия руководителя незаконными и направила дело на пересмотр», — поделилась сотрудница «Сургутнефтегаза». Слова женщины подтверждает определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции.

По трудовому договору, сотрудникам РИИЦ «Нефть Приобья» нельзя фиксировать на свои электронные устройства информацию, «ставшей доступной работнику в связи с исполнением трудовых обязанностей». Суд признал, что запись разговора не относилась к таким данным. «Диктофон был использован при беседе в конфликтной ситуации с представителями работодателя и исключительно в целях самозащиты. Нарушений условий трудового договора, производственных упущений допущено не было, в связи с чем приказы о снижении премии являются незаконными», — гласят документы суда.

Кассация отменила решение Сургутского суда. Его будут рассматривать снова с учетом рекомендаций вышестоящей инстанции.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники РИИЦ «Нефть Приобье» (структурное подразделение ПАО «Сургутнефтегаз») пожаловались в прокуратуру на руководителя. Ведомство организовало проверку на предприятии.