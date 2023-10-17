Сотрудница УК в Москве дважды переехала недовольную ее работой жительницу. Видео

17 октября 2023 в 18:49 Размер текста - 17 +

На место происшествия вызваны правоохранительные органы, пишет Shot Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Москве сотрудница управляющей компании «Паритет», дважды переехала жительницу во время встречи. Инцидент вызвал недовольство и возмущение среди жильцов. «Сбила и переехала девушку: сотрудница управляющей компании „Паритет“ в подмосковном Щелково жестко закончила встречу с недовольными жильцами», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что после требования жильцов принять их жалобы на состояние коммуникаций, сотрудница решила бежать без объяснения причин. Но побег закончился трагически — на видеозаписи видно, как она сбила девушку. На месте происшествия были вызваны полиция и скорая помощь, а состояние пострадавшей уточняется. Известно, что автомобиль, которым была совершена наезд, принадлежит прокатной фирме. Telegram-канал 112 назвал личность пострадавшей — это 39-летняя местная жительница Наталья. Она была госпитализирована с переломом правой голени и стопы в Щелковскую больницу. Еще одна женщина пострадала в результате происшествия, но от госпитализации отказалась, ей оказали помощь на месте. Сейчас на месте происшествия работают врачи и полицейские, передали в telegram-канале.

В Москве сотрудница управляющей компании «Паритет», дважды переехала жительницу во время встречи. Инцидент вызвал недовольство и возмущение среди жильцов. «Сбила и переехала девушку: сотрудница управляющей компании „Паритет“ в подмосковном Щелково жестко закончила встречу с недовольными жильцами», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что после требования жильцов принять их жалобы на состояние коммуникаций, сотрудница решила бежать без объяснения причин. Но побег закончился трагически — на видеозаписи видно, как она сбила девушку. На месте происшествия были вызваны полиция и скорая помощь, а состояние пострадавшей уточняется. Известно, что автомобиль, которым была совершена наезд, принадлежит прокатной фирме. Telegram-канал 112 назвал личность пострадавшей — это 39-летняя местная жительница Наталья. Она была госпитализирована с переломом правой голени и стопы в Щелковскую больницу. Еще одна женщина пострадала в результате происшествия, но от госпитализации отказалась, ей оказали помощь на месте. Сейчас на месте происшествия работают врачи и полицейские, передали в telegram-канале.