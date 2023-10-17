На полицейских, не защитивших погибшего в драке аспиранта УрФУ, завели дело

17 октября 2023 в 19:31 Размер текста - 17 +

Силовики не вступились за аспиранта, которого били в кафе (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта УрФУ В Екатеринбурге против сотрудников ДПС, не защитивших погибшего в драке аспиранта УрФУ из Габона, Франсуа Нджелассили, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области. «Против полицейских, не защитивших погибшего в драке аспиранта УрФУ из Габона, возбудили уголовное дело. Обвиняемыми проходят должностные лица Изергин и Олееников, „которые не пресекли совершаемое преступление в отношении Франсуа Нджелассили“», — пишет 66.ru, ссылаясь на СКР. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу свердловского СКР. В ведомстве от комментариев воздержались. Корреспондент обратился за комментарием к руководителю пресс-службы свердловского главка МВД полковнику Валерию Горелых. «На данном этапе расследования делать однозначные выводы о виновности либо невиновности должностных лиц Госавтоинспекции, на мой взгляд, пока преждевременно. Во всем должны детально разобраться специалисты следственного подразделения, что сейчас и делается. Тем не менее оба инспектора ДПС до завершения полного разбирательства отстранены от исполнения своих служебных обязанностей. В случае если их причастность к смерти иностранного гражданина будет доказана, со стороны главка последует необходимые меры реагирования, вплоть до увольнения из системы МВД по отрицательным мотивам и привлечение к уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ», — Горелых. Франсуа Нджелассили был убит в драке в центре Екатеринбурга возле «Бургер Кинга». Подозреваемым в убийстве аспиранта является Данил Фомин. Ему продлили арест до 17 января 2024 года. Вся информация о происшествии собрана в отдельном сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге против сотрудников ДПС, не защитивших погибшего в драке аспиранта УрФУ из Габона, Франсуа Нджелассили, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области. «Против полицейских, не защитивших погибшего в драке аспиранта УрФУ из Габона, возбудили уголовное дело. Обвиняемыми проходят должностные лица Изергин и Олееников, „которые не пресекли совершаемое преступление в отношении Франсуа Нджелассили“», — пишет 66.ru, ссылаясь на СКР. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу свердловского СКР. В ведомстве от комментариев воздержались. Корреспондент обратился за комментарием к руководителю пресс-службы свердловского главка МВД полковнику Валерию Горелых. «На данном этапе расследования делать однозначные выводы о виновности либо невиновности должностных лиц Госавтоинспекции, на мой взгляд, пока преждевременно. Во всем должны детально разобраться специалисты следственного подразделения, что сейчас и делается. Тем не менее оба инспектора ДПС до завершения полного разбирательства отстранены от исполнения своих служебных обязанностей. В случае если их причастность к смерти иностранного гражданина будет доказана, со стороны главка последует необходимые меры реагирования, вплоть до увольнения из системы МВД по отрицательным мотивам и привлечение к уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ», — Горелых. Франсуа Нджелассили был убит в драке в центре Екатеринбурга возле «Бургер Кинга». Подозреваемым в убийстве аспиранта является Данил Фомин. Ему продлили арест до 17 января 2024 года. Вся информация о происшествии собрана в отдельном сюжете URA.RU.