Мэрия Нижневартовска заявила о сносе дома, где взорвался газ, до решения споров с жильцами. Скрин

В Нижневартовске жильцов домов, где взорвался газ, по суду выселяет мэрия

17 октября 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

Суд с собственниками торцевых квартир назначен на 25 октября Фото: Елена Антипина @ URA.RU новость из сюжета Взрыв газа в Нижневартовске Власти Нижневартовска анонсировали в своем telegram-канале снос дома по улице Мира, 6а, где взорвался газ, не урегулировав споры с собственниками. Об этом URA.RU рассказали жильцы первых этажей соседних домов, которые благодаря общей крыше, объединенным торцевым балконам и единым коммуникациям входят с разрушенной пятиэтажкой в единый конгломерат зданий. «С нами никто ничего не урегулировал. Нам выдали бумажки о принудительном выселении в маневренный фонд без договора и гарантий, мы с этим не согласились. Если наши квартиры пострадают в ходе сноса (дому 49 лет), нам придется судиться с подрядчиком из Петербурга. На нас подали в суд, чтобы нас временно переселить в маневренный фонд, первое заседание пройдет только 25 октября. Мы получили кучу отписок от мэрии о том, что они никакой ответственности не несут за сохранность нашего имущества, говорят только: „вы уедете, а потом обратно в свои квартиры приедете“», — заявила одна из собственниц. Женщина передала в редакцию все имеющиеся у нее письма администрации города. В одном из них вице-мэр Нижневартовска Николай Лукаш указывает, что управление по жилищной политике предложило собственникам маневренную квартиру и что ответственность о причинении ущерба несет подрядчик. При согласии с жильцами обещают заключить договор найма. При этом в копии искового заявления указано, что администрация заявляет о том, что снос Мира, 6а невозможен без переселения жильцов боковых пятиэтажек. Также в документе есть подтверждение, что дома конструктивно соединены. Собственники говорят, что они даже не могут застраховаться от возможных повреждений при демонтаже. По словам жильцов, никакая страховая компания на это не идет. «Последней моей надеждой на разрешение ситуации был приезд губернатора Натальи Комаровой. Но я попала в больницу и до сих пор на лечении, поэтому и не смогла приехать. После этого я из соцсетей администрации узнаю, что с нами, оказывается, подписаны соглашения, хотя суда еще не было», — возмутилась собственница. На сайте суда заседание по указанному делу назначено на 25 октября. В пресс-службе мэрии Нижневартовска не ответили на звонки журналиста. Запрос в администрацию Нижневартовска направлен. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что мэрия Нижневартовска заявила о предстоящем сносе дома, где взорвался газ. Официальный telegram-канал администрации сообщил, что со всеми жильцами Мира,4а и 8а подписаны соглашения. Власти Нижневартовска заявили о подписании соглашений с собственниками квартир в прилегающих к разрушенной пятиэтажке домах Скриншот: Елена Антипина @ URA.RU, «Официальный Нижневартовск», https://t.me/adm_nvartovsk/8116 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Нижневартовска анонсировали в своем telegram-канале снос дома по улице Мира, 6а, где взорвался газ, не урегулировав споры с собственниками. Об этом URA.RU рассказали жильцы первых этажей соседних домов, которые благодаря общей крыше, объединенным торцевым балконам и единым коммуникациям входят с разрушенной пятиэтажкой в единый конгломерат зданий. «С нами никто ничего не урегулировал. Нам выдали бумажки о принудительном выселении в маневренный фонд без договора и гарантий, мы с этим не согласились. Если наши квартиры пострадают в ходе сноса (дому 49 лет), нам придется судиться с подрядчиком из Петербурга. На нас подали в суд, чтобы нас временно переселить в маневренный фонд, первое заседание пройдет только 25 октября. Мы получили кучу отписок от мэрии о том, что они никакой ответственности не несут за сохранность нашего имущества, говорят только: „вы уедете, а потом обратно в свои квартиры приедете“», — заявила одна из собственниц. Женщина передала в редакцию все имеющиеся у нее письма администрации города. В одном из них вице-мэр Нижневартовска Николай Лукаш указывает, что управление по жилищной политике предложило собственникам маневренную квартиру и что ответственность о причинении ущерба несет подрядчик. При согласии с жильцами обещают заключить договор найма. При этом в копии искового заявления указано, что администрация заявляет о том, что снос Мира, 6а невозможен без переселения жильцов боковых пятиэтажек. Также в документе есть подтверждение, что дома конструктивно соединены. Собственники говорят, что они даже не могут застраховаться от возможных повреждений при демонтаже. По словам жильцов, никакая страховая компания на это не идет. «Последней моей надеждой на разрешение ситуации был приезд губернатора Натальи Комаровой. Но я попала в больницу и до сих пор на лечении, поэтому и не смогла приехать. После этого я из соцсетей администрации узнаю, что с нами, оказывается, подписаны соглашения, хотя суда еще не было», — возмутилась собственница. На сайте суда заседание по указанному делу назначено на 25 октября. В пресс-службе мэрии Нижневартовска не ответили на звонки журналиста. Запрос в администрацию Нижневартовска направлен. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что мэрия Нижневартовска заявила о предстоящем сносе дома, где взорвался газ. Официальный telegram-канал администрации сообщил, что со всеми жильцами Мира,4а и 8а подписаны соглашения.