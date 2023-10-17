Глава депздрава Сигидаев обсудил перспективы работы в регионе со студентами и ординаторами Омского медвуза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев совместно с представителями медучреждений встретился со студентами и ординаторами Омского государственного медицинского университета. В рамках встречи будущим медикам рассказали о возможностях работы в регионе. Об этом руководитель депздрава сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Во исполнении поручения губернатора Вадима Шумкова, проходит встреча представителей департамента здравоохранения и медучреждений со студентами, выпускниками и ординаторами Омского государственного медицинского университета. Ребятам рассказали о преобразовании системы здравоохранения нашего региона, о ремонтах и стройках, о закупках оборудования и замене автопарка, о модернизации всей системы и инновациях по конкретным специальностям», — написал Сигидаев. На встрече также присутствовали представители факультетов медвуза.

По словам Сигидаева, кадровый дефицит также имеет положительную сторону, в частности для молодых специалистов, переехавших в Курганскую область. Глава депздрава отметил, что это дает практический опыт и возможность реализовать себя как практика. «Это карьерный рост и возможность реализовать свои амбиции. Это поддержка от правительства региона и от департамента здравоохранения», — добавил Сигидаев.

Большое внимание в Курганской области привлечению молодых специалистов уделяется губернатором Вадимом Шумков. Так, весной этого года глава региона объявил о новой мере поддержки для медработников. В частности, было принято решение о выделении субсидии на приобретение новой квартиры молодым и иногородним специалистам-медикам. Также Шумковым было введено новое звание «Почетный работник здравоохранения Курганской области». По его словам, ежегодно лучшим врачам будут вручать премии в 300 тысяч рублей.

Глава курганского депздрава Алексей Сигидаев провел встречу со студентами и ординаторами Омского государственного медицинского университета Фото: личная страница Алексея Сигидаева в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/wall817753284_189