Операция по поиску и эвакуации погибшей в горах пермской альпинистки завершена

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Прощание с Геннадием Бухтиным на Троекуровском кладбище. Москва, снег, траур, гвоздики, цветы, память, мемориал
ФАР назвала трагедию, произошедшую в горах Непала, большой потерей для всего альпинистского сообщества Фото:

После неудачных попыток эвакуировать тело погибшей в горах Непала пермской альпинистки Надежды Оленевой, принято решение прекратить поисково-спасательную операцию. Об этом сообщается на сайте Федерации альпинизма России. Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил слова соболезнования родным и коллегам погибшей.

«Федерация альпинизма России сообщает о прекращении поисково-спасательной операции на склонах Дхаулагири. Работы прекращены после попыток вертолетной эвакуации по погодным условиям, а также после схода лавин, вызвавших изменение снежно-ледового рельефа на месте предполагаемого нахождения Надежды Оленевой», — говорится в сообщении ФАР. Организация также принесла соболезнования родным, друзьям и всем, кто близко знал Надежду Оленеву.

Олег Матыцин в правительственной телеграмме, отправленной в ФАР, написал, что Надежда Оленева смогла добиться больших успехов в альпинизме в качестве спортсмена и инструктора, «благодаря исключительному таланту, трудолюбию и безграничной преданности любимому делу». « В сердцах тренеров и специалистов, друзей и товарищей Надежда навсегда останется примером упорства, целеустремленности и силы воли. Прошу передать слова поддержки родным и близким. Вечная память», — говорится в телеграмме.

Операция по эвакуации тела Надежды, запланированная на 17 октября, не состоялась. Вертолет, несмотря на сильную облачность, смог подлететь к месту, где ранее была обнаружена альпинистка. Однако из-за снегопада и сошедших лавин рельеф местности изменился и спасателям не удалось провести эвакуацию погибшей.

Надежда Оленева упала во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале с высоты больше 6,6 тысяч метров 14 октября. Вместе с ней в покорении горной вершины участвовали опытные альпинисты Роман Абилдаев и Расим Кашапов.

Глава Минспорта Олег Матыцин выразил слова соболезнования в связи с гибелью пермской альпинистки Надежды Оленевой
Глава Минспорта Олег Матыцин выразил слова соболезнования в связи с гибелью пермской альпинистки Надежды Оленевой
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После неудачных попыток эвакуировать тело погибшей в горах Непала пермской альпинистки Надежды Оленевой, принято решение прекратить поисково-спасательную операцию. Об этом сообщается на сайте Федерации альпинизма России. Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил слова соболезнования родным и коллегам погибшей. «Федерация альпинизма России сообщает о прекращении поисково-спасательной операции на склонах Дхаулагири. Работы прекращены после попыток вертолетной эвакуации по погодным условиям, а также после схода лавин, вызвавших изменение снежно-ледового рельефа на месте предполагаемого нахождения Надежды Оленевой», — говорится в сообщении ФАР. Организация также принесла соболезнования родным, друзьям и всем, кто близко знал Надежду Оленеву. Олег Матыцин в правительственной телеграмме, отправленной в ФАР, написал, что Надежда Оленева смогла добиться больших успехов в альпинизме в качестве спортсмена и инструктора, «благодаря исключительному таланту, трудолюбию и безграничной преданности любимому делу». « В сердцах тренеров и специалистов, друзей и товарищей Надежда навсегда останется примером упорства, целеустремленности и силы воли. Прошу передать слова поддержки родным и близким. Вечная память», — говорится в телеграмме. Операция по эвакуации тела Надежды, запланированная на 17 октября, не состоялась. Вертолет, несмотря на сильную облачность, смог подлететь к месту, где ранее была обнаружена альпинистка. Однако из-за снегопада и сошедших лавин рельеф местности изменился и спасателям не удалось провести эвакуацию погибшей. Надежда Оленева упала во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале с высоты больше 6,6 тысяч метров 14 октября. Вместе с ней в покорении горной вершины участвовали опытные альпинисты Роман Абилдаев и Расим Кашапов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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