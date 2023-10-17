Операция по поиску и эвакуации погибшей в горах пермской альпинистки завершена

ФАР назвала трагедию, произошедшую в горах Непала, большой потерей для всего альпинистского сообщества Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После неудачных попыток эвакуировать тело погибшей в горах Непала пермской альпинистки Надежды Оленевой, принято решение прекратить поисково-спасательную операцию. Об этом сообщается на сайте Федерации альпинизма России. Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил слова соболезнования родным и коллегам погибшей.

«Федерация альпинизма России сообщает о прекращении поисково-спасательной операции на склонах Дхаулагири. Работы прекращены после попыток вертолетной эвакуации по погодным условиям, а также после схода лавин, вызвавших изменение снежно-ледового рельефа на месте предполагаемого нахождения Надежды Оленевой», — говорится в сообщении ФАР. Организация также принесла соболезнования родным, друзьям и всем, кто близко знал Надежду Оленеву.

Олег Матыцин в правительственной телеграмме, отправленной в ФАР, написал, что Надежда Оленева смогла добиться больших успехов в альпинизме в качестве спортсмена и инструктора, «благодаря исключительному таланту, трудолюбию и безграничной преданности любимому делу». « В сердцах тренеров и специалистов, друзей и товарищей Надежда навсегда останется примером упорства, целеустремленности и силы воли. Прошу передать слова поддержки родным и близким. Вечная память», — говорится в телеграмме.

Операция по эвакуации тела Надежды, запланированная на 17 октября, не состоялась. Вертолет, несмотря на сильную облачность, смог подлететь к месту, где ранее была обнаружена альпинистка. Однако из-за снегопада и сошедших лавин рельеф местности изменился и спасателям не удалось провести эвакуацию погибшей.

Надежда Оленева упала во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале с высоты больше 6,6 тысяч метров 14 октября. Вместе с ней в покорении горной вершины участвовали опытные альпинисты Роман Абилдаев и Расим Кашапов.

Глава Минспорта Олег Матыцин выразил слова соболезнования в связи с гибелью пермской альпинистки Надежды Оленевой Фото: сайт Федерации альпинизма России, www.alpfederation.ru