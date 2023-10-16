Спасатели не смогли эвакуировать тело погибшей в горах пермской альпинистки. Фото

17 октября 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Спасатели не смогли эвакуировать тело Надежды Оленевой из-за плотного снега Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Спасателям в Непале не удалось эвакуировать погибшую при восхождении на гору Дхаулагири пермскую альпинистку Надежду Оленеву. Ее тело было покрыто глубоким снегом. Об этом сообщает местное издание The Himalayan Times. «По словам Исвари Паудела, управляющего директора Himalayan Guides, сегодня утром команда спасателей вылетела в высокогорный лагерь Дхаулагири, чтобы попытаться найти тело Надежды Оленевой. Команда не смогла извлечь ее тело, так как оно было покрыто глубоким свежим снегом», — отмечает издание. Ранее сообщалось, что эвакуация Надежды Оленевой состоится 17 октября. О происшествии с пермской спортсменкой стало известно 14 октября. Оленева в составе группы альпинистов совершала восхождение на гору Дхаулагири. Сообщалось, что во время восхождения она сорвалась с высоты примерно 6680 метров. Эвакуация альпинистки была затруднена из-за погодных условий. Оленева является многократной чемпионкой России и мастером спорта по альпинизму. С 2006 года она совершила более 200 восхождений. Пермячка удостоена нескольких престижных премий: «Стальной ангел», «Хрустальный пик» и «Золотой ледоруб России». Вертолет обнаружил погибшую пермскую альпинистку Надежду Оленеву Фото: The Himalayan Times, thehimalayantimes.com Эвакуировать погибшую спасателям не удалось Фото: The Himalayan Times, thehimalayantimes.com

Спасателям в Непале не удалось эвакуировать погибшую при восхождении на гору Дхаулагири пермскую альпинистку Надежду Оленеву. Ее тело было покрыто глубоким снегом. Об этом сообщает местное издание The Himalayan Times. «По словам Исвари Паудела, управляющего директора Himalayan Guides, сегодня утром команда спасателей вылетела в высокогорный лагерь Дхаулагири, чтобы попытаться найти тело Надежды Оленевой. Команда не смогла извлечь ее тело, так как оно было покрыто глубоким свежим снегом», — отмечает издание. Ранее сообщалось, что эвакуация Надежды Оленевой состоится 17 октября. О происшествии с пермской спортсменкой стало известно 14 октября. Оленева в составе группы альпинистов совершала восхождение на гору Дхаулагири. Сообщалось, что во время восхождения она сорвалась с высоты примерно 6680 метров. Эвакуация альпинистки была затруднена из-за погодных условий. Оленева является многократной чемпионкой России и мастером спорта по альпинизму. С 2006 года она совершила более 200 восхождений. Пермячка удостоена нескольких престижных премий: «Стальной ангел», «Хрустальный пик» и «Золотой ледоруб России».