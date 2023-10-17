NYT: ракеты ATACMS, отправленные Киеву, оснащены запрещенными боеприпасами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боеприпас. сша. stock, нато, снаряд, сша, боеприпас, заряд, stock, кассетный
Ракеты ATACMS полученные Киевом оснащены кассетными боеприпасами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Одна из версий ракет ATACMS, отправленных США в рамках помощи Киеву, вооружена запрещенными кассетными боеприпасами. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Версия ракет ATACMS, отправленная украинцам в небольшом количестве, оснащена кассетными боеприпасами», — передает газета слова западных чиновников. Отмечается, что такие бомбы могут нанести ущерб большой территории.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае использования кассетных боеприпасов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), Россия может ответить аналогичным образом. URA.RU рассказывало, что известно о боеприпасах и как Киев применял их против РФ в зоне спецоперации.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что США тайно отправили Украине ракеты ATACMS. Их уже использовали для ударов по территории РФ.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Одна из версий ракет ATACMS, отправленных США в рамках помощи Киеву, вооружена запрещенными кассетными боеприпасами. Об этом сообщает газета The New York Times. «Версия ракет ATACMS, отправленная украинцам в небольшом количестве, оснащена кассетными боеприпасами», — передает газета слова западных чиновников. Отмечается, что такие бомбы могут нанести ущерб большой территории. Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае использования кассетных боеприпасов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), Россия может ответить аналогичным образом. URA.RU рассказывало, что известно о боеприпасах и как Киев применял их против РФ в зоне спецоперации. Газета The Wall Street Journal сообщила, что США тайно отправили Украине ракеты ATACMS. Их уже использовали для ударов по территории РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...