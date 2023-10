NYT: ракеты ATACMS, отправленные Киеву, оснащены запрещенными боеприпасами

Ракеты ATACMS полученные Киевом оснащены кассетными боеприпасами Фото: Dori Whipple / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Одна из версий ракет ATACMS, отправленных США в рамках помощи Киеву, вооружена запрещенными кассетными боеприпасами. Об этом сообщает газета The New York Times. «Версия ракет ATACMS, отправленная украинцам в небольшом количестве, оснащена кассетными боеприпасами», — передает газета слова западных чиновников. Отмечается, что такие бомбы могут нанести ущерб большой территории. Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае использования кассетных боеприпасов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), Россия может ответить аналогичным образом. URA.RU рассказывало, что известно о боеприпасах и как Киев применял их против РФ в зоне спецоперации. Газета The Wall Street Journal сообщила, что США тайно отправили Украине ракеты ATACMS. Их уже использовали для ударов по территории РФ.

