СК решит вопрос о возбуждении дела на адвоката из ХМАО за критику Пригожина

Суд счел, что высказывания Израилова оскорбляют память «Героев России» Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Следственный отдел по Нижневартовску следственного управления СК России рассмотрит вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении адвоката Хамзата Израилова. Поводом стал пост, опубликованный в соцсети, в котором юрист раскритиковал основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и командира группы Дмитрия Уткина.

«Сочувствующий Украине нижневартовский адвокат Хамзат Израилов за свое злорадство после катастрофы в Тверской области (крушение самолета Embraer Legacy, на борту которого находились основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин и командир группы Дмитрий Уткин, прим. URA.RU) может стать фигурантом уголовного дела. Материалы дела переданы в Следственный комитет по Нижневартовску для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», — сообщает telegram-канал «Пригожин 2023».

После публикации скандальных серий сторис и поста в Instagram (принадлежит Meta, запрещена в России и признана экстремистской) на Израилова был составлен административный протокол за дискредитации армии РФ. В ходе рассмотрения дела суд не нашел сведений о том, что Пригожин и Уткин были военнослужащими. При этом судья счел, что высказывания адвоката оскорбляют память «Героев России» и попадают под статью УК РФ «Реабилитация нацизма».

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу СУ СК по ХМАО. Ответ на него ожидается.

Самолет Евгения Пригожина разбился в Тверской области вечером 23 августа. На следующий день Израилов разместил в соцсети серию сторис, в которых насмехался над смертью Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Позднее адвокат рассказал URA.RU, что после публикации постов, в его адрес посыпались угрозы. Пользователи сети обещали убить юриста, забить его кувалдами, зарезать и расстрелять.