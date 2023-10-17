Когда Шольц шел к самолету сработала тревожная сирена
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу пришлось лечь на взлетно-посадочную полосу аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве (Израиль). В момент, когда канцлер шел к самолету прозвучала сирена о ракетной угрозе.
«Шольц со своей делегацией был вынужден лечь на взлетно-посадочную полосу», — сообщил telegram-канал «SHOT». В момент, когда прозвучала сирена ракетной тревоги канцлер находился в аэропорту Тель-Авива, он шел к самолету.
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