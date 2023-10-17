17 октября 2023

Шольцу пришлось лечь на взлетно-посадочную полосу из-за сирены в Израиле. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, Олаф Шольц
Когда Шольц шел к самолету сработала тревожная сирена Фото:
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Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу пришлось лечь на взлетно-посадочную полосу аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве (Израиль). В момент, когда канцлер шел к самолету прозвучала сирена о ракетной угрозе.

«Шольц со своей делегацией был вынужден лечь на взлетно-посадочную полосу», — сообщил telegram-канал «SHOT». В момент, когда прозвучала сирена ракетной тревоги канцлер находился в аэропорту Тель-Авива, он шел к самолету.

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Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу пришлось лечь на взлетно-посадочную полосу аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве (Израиль). В момент, когда канцлер шел к самолету прозвучала сирена о ракетной угрозе. «Шольц со своей делегацией был вынужден лечь на взлетно-посадочную полосу», — сообщил telegram-канал «SHOT». В момент, когда прозвучала сирена ракетной тревоги канцлер находился в аэропорту Тель-Авива, он шел к самолету.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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