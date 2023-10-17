Шольцу пришлось лечь на взлетно-посадочную полосу из-за сирены в Израиле. Видео

18 октября 2023 в 01:19 Размер текста - 17 +

Когда Шольц шел к самолету сработала тревожная сирена Фото: Bundesregierung\Kugler новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу пришлось лечь на взлетно-посадочную полосу аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве (Израиль). В момент, когда канцлер шел к самолету прозвучала сирена о ракетной угрозе. «Шольц со своей делегацией был вынужден лечь на взлетно-посадочную полосу», — сообщил telegram-канал «SHOT». В момент, когда прозвучала сирена ракетной тревоги канцлер находился в аэропорту Тель-Авива, он шел к самолету.

Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу пришлось лечь на взлетно-посадочную полосу аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве (Израиль). В момент, когда канцлер шел к самолету прозвучала сирена о ракетной угрозе. «Шольц со своей делегацией был вынужден лечь на взлетно-посадочную полосу», — сообщил telegram-канал «SHOT». В момент, когда прозвучала сирена ракетной тревоги канцлер находился в аэропорту Тель-Авива, он шел к самолету.