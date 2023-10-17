17 октября 2023

Россия и ОАЭ запросили срочное заседание в ООН из-за удара Израиля по больнице

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Россия и ОАЭ хотят провести заседание 18 октября Фото:

Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили срочное заседание Совбеза ООН после удара по больнице с мирными жителями в секторе Газа. Заседание хотят провести уже 18 октября, сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Россия и ОАЭ запросили на утро 18 октября срочное открытое заседание СБ ООН. В связи с ударом по госпиталю в Газе», — написал Полянский в своем telegram-канале.

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал разрушение израильскими военными больницы в секторе Газа «примером израильских атак, лишенных самых элементарных человеческих ценностей». После удара Израиля погибло 500 мирных жителей, находившихся в больнице.

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Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили срочное заседание Совбеза ООН после удара по больнице с мирными жителями в секторе Газа. Заседание хотят провести уже 18 октября, сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Россия и ОАЭ запросили на утро 18 октября срочное открытое заседание СБ ООН. В связи с ударом по госпиталю в Газе», — написал Полянский в своем telegram-канале. Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал разрушение израильскими военными больницы в секторе Газа «примером израильских атак, лишенных самых элементарных человеческих ценностей». После удара Израиля погибло 500 мирных жителей, находившихся в больнице.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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