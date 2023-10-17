Россия и ОАЭ запросили срочное заседание в ООН из-за удара Израиля по больнице

18 октября 2023 в 01:09 Размер текста - 17 +

Россия и ОАЭ хотят провести заседание 18 октября Фото: Официальный сайт президента Украины Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили срочное заседание Совбеза ООН после удара по больнице с мирными жителями в секторе Газа. Заседание хотят провести уже 18 октября, сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Россия и ОАЭ запросили на утро 18 октября срочное открытое заседание СБ ООН. В связи с ударом по госпиталю в Газе», — написал Полянский в своем telegram-канале. Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал разрушение израильскими военными больницы в секторе Газа «примером израильских атак, лишенных самых элементарных человеческих ценностей». После удара Израиля погибло 500 мирных жителей, находившихся в больнице.

Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили срочное заседание Совбеза ООН после удара по больнице с мирными жителями в секторе Газа. Заседание хотят провести уже 18 октября, сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Россия и ОАЭ запросили на утро 18 октября срочное открытое заседание СБ ООН. В связи с ударом по госпиталю в Газе», — написал Полянский в своем telegram-канале. Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал разрушение израильскими военными больницы в секторе Газа «примером израильских атак, лишенных самых элементарных человеческих ценностей». После удара Израиля погибло 500 мирных жителей, находившихся в больнице.