17 октября 2023

Bloomberg: Байден попросит у Конгресса 100 млрд долларов для Украины и Израиля

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Часть денег Америка потратит на безопасность границ стран Индо-Тихоокеанского региона Фото:
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Президент США Джо Байден планирует обратиться в Конгресс с просьбой согласовать помощь Украине и Израилю в размере около 100 млрд долларов. Источники знакомые с вопросом сообщают, что часть денег будет направлена на обеспечение безопасности границ стран Индо-Тихоокеанского региона.

«Президент Джо Байден рассматривает возможность направить [в Конгресс США] дополнительный запрос на сумму около 100 миллиардов долларов», — передает слова инсайдера Bloomberg. На эти деньги планируется оказать финансовую помощь Украине и Израилю. Часть средств будет направлена на обеспечение безопасности границ стран Индо-Тихоокеанского региона, включая Тайвань.

Ранее израильские власти запросили у Америки чрезвычайную финансовую помощь в размере 10 миллиардов долларов. Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что американская администрация планирует запросить более двух млрд долларов у Конгресса США. Деньги пойдут на помощь Израилю, Украине и на другие нужды.

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Президент США Джо Байден планирует обратиться в Конгресс с просьбой согласовать помощь Украине и Израилю в размере около 100 млрд долларов. Источники знакомые с вопросом сообщают, что часть денег будет направлена на обеспечение безопасности границ стран Индо-Тихоокеанского региона. «Президент Джо Байден рассматривает возможность направить [в Конгресс США] дополнительный запрос на сумму около 100 миллиардов долларов», — передает слова инсайдера Bloomberg. На эти деньги планируется оказать финансовую помощь Украине и Израилю. Часть средств будет направлена на обеспечение безопасности границ стран Индо-Тихоокеанского региона, включая Тайвань. Ранее израильские власти запросили у Америки чрезвычайную финансовую помощь в размере 10 миллиардов долларов. Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что американская администрация планирует запросить более двух млрд долларов у Конгресса США. Деньги пойдут на помощь Израилю, Украине и на другие нужды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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