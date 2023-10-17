NYT: Израиль попросил у США 10 миллиардов долларов на войну с Палестиной

17 октября 2023 в 10:02 Размер текста - 17 +

Израиль запросил у США финансовую помощь в размере 10 миллиардов долларов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израильское правительство запросило у США чрезвычайную финансовую помощь в размере 10 миллиардов долларов. Об этом заявила газета The New York Times, ссылаясь на трех чиновников. По информации газеты , Израиль попросил у Соединенных Штатов 10 миллиардов долларов в качестве срочной помощи. На данный момент американские законодатели разрабатывают пакет помощи Израилю. Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о том, что американская администрация намерена запросить более двух миллиардов долларов у конгресса США. Они пойдут на помощь Израилю, Украине и на другие нужды. Ранее президент США Джо Байден заявил, что войскам Америки нет необходимости участвовать в войне на Ближнем Востоке. Причина состоит в том, что, по мнению Байдена, израильская армия — одна из лучших в мире. Но президент уточнило, что страна обеспечит Израиль всем необходимым.

Израильское правительство запросило у США чрезвычайную финансовую помощь в размере 10 миллиардов долларов. Об этом заявила газета The New York Times, ссылаясь на трех чиновников. По информации газеты, Израиль попросил у Соединенных Штатов 10 миллиардов долларов в качестве срочной помощи. На данный момент американские законодатели разрабатывают пакет помощи Израилю. Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о том, что американская администрация намерена запросить более двух миллиардов долларов у конгресса США. Они пойдут на помощь Израилю, Украине и на другие нужды. Ранее президент США Джо Байден заявил, что войскам Америки нет необходимости участвовать в войне на Ближнем Востоке. Причина состоит в том, что, по мнению Байдена, израильская армия — одна из лучших в мире. Но президент уточнило, что страна обеспечит Израиль всем необходимым.