NYT: Израиль попросил у США 10 миллиардов долларов на войну с Палестиной

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Израиль запросил у США финансовую помощь в размере 10 миллиардов долларов Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израильское правительство запросило у США чрезвычайную финансовую помощь в размере 10 миллиардов долларов. Об этом заявила газета The New York Times, ссылаясь на трех чиновников.

По информации газеты, Израиль попросил у Соединенных Штатов 10 миллиардов долларов в качестве срочной помощи. На данный момент американские законодатели разрабатывают пакет помощи Израилю. Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о том, что американская администрация намерена запросить более двух миллиардов долларов у конгресса США. Они пойдут на помощь Израилю, Украине и на другие нужды.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что войскам Америки нет необходимости участвовать в войне на Ближнем Востоке. Причина состоит в том, что, по мнению Байдена, израильская армия — одна из лучших в мире. Но президент уточнило, что страна обеспечит Израиль всем необходимым.

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Израильское правительство запросило у США чрезвычайную финансовую помощь в размере 10 миллиардов долларов. Об этом заявила газета The New York Times, ссылаясь на трех чиновников. По информации газеты, Израиль попросил у Соединенных Штатов 10 миллиардов долларов в качестве срочной помощи. На данный момент американские законодатели разрабатывают пакет помощи Израилю. Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о том, что американская администрация намерена запросить более двух миллиардов долларов у конгресса США. Они пойдут на помощь Израилю, Украине и на другие нужды. Ранее президент США Джо Байден заявил, что войскам Америки нет необходимости участвовать в войне на Ближнем Востоке. Причина состоит в том, что, по мнению Байдена, израильская армия — одна из лучших в мире. Но президент уточнило, что страна обеспечит Израиль всем необходимым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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